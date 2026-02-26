Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu 9 quan chức quân đội cao cấp

  • Thứ năm, 26/2/2026 21:51 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Cơ quan lập pháp tối cao Trung Quốc bãi nhiệm 19 người khỏi danh sách đại biểu trước thềm kỳ họp "Lưỡng hội" tại Bắc Kinh, trong đó có 9 quan chức quân đội gồm năm thượng tướng, một trung tướng và ba thiếu tướng.

Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc đã quyết định bãi miễn tư cách đại biểu Nhân đại khóa XIV đối với 9 người. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/2, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) đã điều chỉnh danh sách đại biểu thuộc đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, giảm tổng số xuống còn 243 người, Tân Hoa Xã đưa tin.

Thông cáo của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc cho biết, nhiều cơ quan nhân đại cấp tỉnh và các hội nghị đại biểu quân nhân đã quyết định bãi miễn tư cách đại biểu Nhân đại khóa XIV đối với 19 người.

Trong khối quân đội, các hội nghị đại biểu quân nhân thuộc Quân ủy Trung ương và các quân chủng quyết định bãi miễn tư cách đại biểu đối với các ông: Thiếu tướng Bian Ruifeng (Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương), Wang Donghai (Chính ủy Bộ Động viên Quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương), Li Qiaoming và Ding Laifu (Lục quân), cựu Tư lệnh Shen Jinlong và cựu Chính ủy Qin Shengxiang (Hải quân), cựu Chính ủy Yu Zhongfu (Không quân), Yang Guang (Lực lượng Tên lửa), Chính ủy Li Wei (Lực lượng Hỗ trợ Thông tin).

Động thái này diễn ra sau các cuộc điều tra chấn động nhắm vào những tướng lĩnh hàng đầu như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, cho thấy nỗ lực chống tham nhũng và siết chặt kỷ luật liên tục trong PLA.

Theo quy định của Luật Đại biểu Nhân đại và Luật Bầu cử, tư cách đại biểu của 19 trường hợp được thông báo bị chấm dứt. Đồng thời, một số chức vụ tại Nhân đại toàn quốc cũng bị bãi nhiệm tương ứng, trong đó có các vị trí ủy viên Ủy ban Thường vụ và phó chủ nhiệm các ủy ban chuyên môn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhân đại toàn quốc khóa XIV của Trung Quốc có 2.878 đại biểu.

Bắc Kinh đang chuẩn bị cho kỳ họp "Lưỡng hội" thường niên, bao gồm Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (CPPCC) và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC).

Dự kiến khai mạc vào ngày 4/3 tới, kỳ họp sẽ công bố các kế hoạch chính sách quốc gia về quân sự, kinh tế, thương mại và ngoại giao. Đặc biệt, toàn văn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 - kim chỉ nam cho các ưu tiên chính sách của Trung Quốc đến năm 2030 - cũng sẽ được thông qua dịp này.

Lâm Phương

Trung Quốc Trung Quốc Pháp quân đội bãi nhiệm đại biểu thượng tướng trung tướng thiếu tướng Lưỡng hội

