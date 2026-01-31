Báo quân đội Trung Quốc nói về ‘mối đe dọa lớn’ sau vụ Trương Hựu Hiệp

Theo báo Quân Giải phóng của Trung Quốc, “việc kiên quyết xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả lớn của việc quản lý, chỉnh đốn Đảng toàn diện, nghiêm khắc và là thắng lợi quan trọng.

Ngày 31/1/2026, báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Quân uỷ Trung ương Trung Quốc đăng bài bình luận trên trang nhất.

Ngày 31/1, báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Quân uỷ Trung ương Trung Quốc đăng bài bình luận trên trang nhất cho biết: “Trung ương Đảng quyết định lập án thẩm tra, điều tra đối với các vấn đề bị tình nghi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập. Việc kiên quyết xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả to lớn của việc quản lý, chỉnh đốn Đảng toàn diện và nghiêm khắc, là thắng lợi quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng; là sự thể hiện quan trọng cho thấy Đảng và quân đội có quyết tâm, có sức mạnh. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy Quân đội Nhân dân nhổ bỏ tận gốc tàn dư độc hại, thay đổi toàn diện, tái sinh mạnh mẽ. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương Đảng, giữ vững sự thống nhất cao độ với Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân về tư tưởng, chính trị và hành động; nhận thức đầy đủ triển vọng tươi sáng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng; kiên định niềm tin rằng chống tham nhũng nhất định thắng lợi, việc xây dựng quân đội hùng mạnh nhất định thành công”.

Bài bình luận nhấn mạnh: “Tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất mà Đảng ta đang đối mặt; chống tham nhũng là cuộc tự cách mạng triệt để nhất. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, liên quan đến bản chất và tôn chỉ của Quân đội Nhân dân, liên quan đến sự ổn định lâu dài của Đảng và đất nước. Từ Đại hội XVIII của Đảng đến nay, Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân kiên trì quản lý Đảng nghiêm ngặt toàn diện, quản lý quân đội nghiêm ngặt toàn diện; lấy tinh thần chỉnh đốn tác phong để thúc đẩy chấn chỉnh chính trị; kiên quyết và mạnh mẽ thanh trừ tàn dư độc hại, trừng trị tham nhũng, loại bỏ các tệ nạn tích tụ, qua đó cứu vãn, tái tạo và phát triển Quân đội Nhân dân trong thời đại mới”.

Theo bài bình luận, “việc lần này lập án thẩm tra, điều tra Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập một lần nữa cho thấy lập trường rõ ràng ‘không vùng cấm, bao trùm toàn diện, không khoan nhượng’ trong chống tham nhũng; là cuộc đấu tranh kiên quyết nhằm loại trừ những ẩn họa chính trị nghiêm trọng; là nhát cày sâu mạnh mẽ để loại bỏ mảnh đất và điều kiện nuôi dưỡng tham nhũng; là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho trận đánh then chốt nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng quân đội tròn 100 năm. Thực tiễn chứng minh đầy đủ rằng Quân đội Nhân dân càng chống tham nhũng thì càng vững mạnh, càng trong sạch, càng có sức chiến đấu; tốc độ loại bỏ tham nhũng càng nhanh thì tốc độ phục hồi sức sống càng nhanh, sự phát triển của sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh càng có bảo đảm vững chắc”.

Bài bình luận khẳng định: “Việc đi sâu điều tra, xử lý nghiêm Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập và những người liên quan đã chứng minh bằng những sự thật không thể chối cãi rằng: bất kể chức vụ cao đến đâu, quyền lực lớn đến mức nào, trước kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều bình đẳng; hễ tham nhũng là tuyệt đối không dung túng; kẻ nào không biết sợ, dám lấy bản thân thử thách pháp luật thì liên quan bao nhiêu thì xử lý bấy nhiêu, dính sâu đến đâu thì đào sâu đến đó”.

Vào ngày 24/1, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin rằng Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ Trung ương Lưu Chấn Lập bị lập án điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Với thông báo ngày 24/1 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Hựu Hiệp đã trở thành là lãnh đạo quân đội đương chức có cấp bậc cao nhất bị lập án điều tra kể từ năm 1989.

Sau đó, trong các số ra ngày 25 và 26/1, báo Quân Giải phóng đã đăng bài trên trang nhất, chỉ ra việc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập liên quan đến “năm điều nghiêm trọng”, đồng thời nhấn mạnh “thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải phiếu giảm tội”.

Theo Nhật báo Triều Tiên (The Chosun Daily) phiên bản tiếng Trung của Hàn Quốc, với việc báo Quân Giải phóng ngày 25/1 đăng xã luận cáo buộc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “nghiêm trọng chà đạp, phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách”, hai nhân vật này không đơn thuần dính đến tham nhũng, mà còn liên quan tới chính trị.

Việc lập án điều tra Trương Hựu Hiệp được xem là kết quả của chiến dịch chấn chỉnh quy mô lớn trong quân đội do ông Tập Cận Bình phát động từ năm 2023, ban đầu nhắm vào Lực lượng Tên lửa, sau đó lan sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, các Bộ Tư lệnh Chiến khu và các cơ quan nòng cốt của Quân ủy Trung ương.

Sự kiện này cũng thu hút sự chú ý lớn của quốc tế.

Ngày 28/1, phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vụ việc liên quan tới vị tướng cao cấp hàng đầu của Trung Quốc là một phần trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội nước này mà mọi người đã thấy trong mấy năm qua.

Theo hãng tin AFP của Pháp, ông Rubio nói: “Họ (Trung Quốc) chi rất nhiều tiền cho quân đội của họ và rõ ràng là một số người trong số này đã biển thủ số tiền đó, và họ đang cố gắng xử lý vấn đề này”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Đây là một vấn đề nội bộ trong hệ thống của họ. Rõ ràng, họ không chia sẻ hay trao đổi sâu với chúng tôi về bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng chắc chắn đây là điều chúng tôi theo dõi với sự quan tâm”.