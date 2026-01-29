Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói về vụ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc điều tra, xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc chống tham nhũng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Theo hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) chiều 29/1, trong một phát biểu cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân cho biết việc kiên quyết điều tra, xử lý Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Uỷ viên Quân uỷ Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

CNA cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29/1, có phóng viên đề cập tới bài xã luận nói trên, đồng thời đặt câu hỏi rằng liệu cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay đã đạt được thành quả mang tính giai đoạn hay chưa, và định hướng quyết sách của vòng chống tham nhũng mới nhất là gì?

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân tái khẳng định lập trường chính thức của Trung Quốc, cho biết: “Kiên quyết điều tra, xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả to lớn mà cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và quân đội đạt được, là sự thể hiện quan trọng cho thấy Đảng và quân đội có quyết tâm, có năng lực. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giành thắng lợi trong trận đánh then chốt, trận đánh lâu dài và trận đánh tổng thể của công cuộc chống tham nhũng trong quân đội”.

Theo CNA, sau khi Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị chính thức công bố “ngã ngựa” vào ngày 24/1, báo Quân Giải phóng trong các số ra ngày 25 và 26/1 đã đăng bài trên trang nhất, chỉ ra việc Trương và Lưu liên quan đến “năm điều nghiêm trọng”, đồng thời nhấn mạnh “thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải phiếu giảm tội”,

Tuy nhiên, đến ngày 27, từ trang 1 đến trang 12 của báo Quân Giải phóng đều là các nội dung đưa tin thường nhật.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 28/1, phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vụ việc liên quan tới vị tướng cao cấp hàng đầu của Trung Quốc là một phần trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội nước này mà mọi người đã thấy trong mấy năm qua.

Theo hãng tin AFP của Pháp, ông Rubio nói: “Họ (Trung Quốc) chi rất nhiều tiền cho quân đội của họ và rõ ràng là một số người trong số này đã biển thủ số tiền đó, và họ đang cố gắng xử lý vấn đề này”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Đây là một vấn đề nội bộ trong hệ thống của họ. Rõ ràng, họ không chia sẻ hay trao đổi sâu với chúng tôi về bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng chắc chắn đây là điều chúng tôi theo dõi với sự quan tâm”.