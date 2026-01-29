Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói về vụ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập

  • Thứ năm, 29/1/2026 19:31 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc điều tra, xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc chống tham nhũng.

Trung Quoc anh 1
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Theo hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) chiều 29/1, trong một phát biểu cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân cho biết việc kiên quyết điều tra, xử lý Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Uỷ viên Quân uỷ Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

CNA cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29/1, có phóng viên đề cập tới bài xã luận nói trên, đồng thời đặt câu hỏi rằng liệu cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay đã đạt được thành quả mang tính giai đoạn hay chưa, và định hướng quyết sách của vòng chống tham nhũng mới nhất là gì?

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân tái khẳng định lập trường chính thức của Trung Quốc, cho biết: “Kiên quyết điều tra, xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả to lớn mà cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và quân đội đạt được, là sự thể hiện quan trọng cho thấy Đảng và quân đội có quyết tâm, có năng lực. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giành thắng lợi trong trận đánh then chốt, trận đánh lâu dài và trận đánh tổng thể của công cuộc chống tham nhũng trong quân đội”.

Theo CNA, sau khi Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị chính thức công bố “ngã ngựa” vào ngày 24/1, báo Quân Giải phóng trong các số ra ngày 25 và 26/1 đã đăng bài trên trang nhất, chỉ ra việc Trương và Lưu liên quan đến “năm điều nghiêm trọng”, đồng thời nhấn mạnh “thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải phiếu giảm tội”,

Tuy nhiên, đến ngày 27, từ trang 1 đến trang 12 của báo Quân Giải phóng đều là các nội dung đưa tin thường nhật.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 28/1, phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vụ việc liên quan tới vị tướng cao cấp hàng đầu của Trung Quốc là một phần trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội nước này mà mọi người đã thấy trong mấy năm qua.

Theo hãng tin AFP của Pháp, ông Rubio nói: “Họ (Trung Quốc) chi rất nhiều tiền cho quân đội của họ và rõ ràng là một số người trong số này đã biển thủ số tiền đó, và họ đang cố gắng xử lý vấn đề này”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Đây là một vấn đề nội bộ trong hệ thống của họ. Rõ ràng, họ không chia sẻ hay trao đổi sâu với chúng tôi về bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng chắc chắn đây là điều chúng tôi theo dõi với sự quan tâm”.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/thong-tin-moi-nhat-cua-bo-quoc-phong-trung-quoc-ve-vu-truong-huu-hiep-va-luu-chan-lap-20260129175212360.htm

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Trung Quốc Đài Loan Trung Quốc Mỹ Pháp Lưu Chấn Lập Trương Hựu Hiệp Bộ Quốc phòng

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Trung Quoc va Anh bat tay mo ra 'chuong moi' hinh anh

Trung Quốc và Anh bắt tay mở ra 'chương mới'

4 giờ trước 16:41 29/1/2026

0

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29/1 đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh, trong đó hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác hai nước giữa tình hình biến động.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý