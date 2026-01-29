Trung Quốc và Anh bắt tay mở ra 'chương mới'

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29/1 đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh, trong đó hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác hai nước giữa tình hình biến động.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc gặp ngày 29/1 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 29/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi “một chương mới” trong quan hệ với Anh, đồng thời cho rằng hai nước nên tăng cường đối thoại và hợp tác trong một thế giới phức tạp và đầy biến động.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát triển “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài và ổn định. Ông Tập thúc giục hai nước - với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nền kinh tế lớn - đẩy mạnh hợp tác để bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới, Tân Hoa Xã đưa tin.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Anh để duy trì một tầm nhìn lịch sử rộng lớn, vượt qua những khác biệt, tôn trọng lẫn nhau, mở ra một chương mới trong quan hệ và hợp tác Trung - Anh, mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc và thế giới”, ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh lòng tin nên là nền tảng của mối quan hệ, đồng thời khẳng định “cho dù Trung Quốc phát triển và lớn mạnh tới đâu cũng sẽ không gây ra mối đe dọa cho quốc gia khác”.

Tân Hoa Xã không đề cập rõ ràng đến Mỹ, nhưng cho biết ông Tập đã cảnh báo về hiểm họa từ chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và chính trị dựa trên quyền lực ngày càng tăng. Theo South China Morning Post, Trung Quốc thường viện dẫn những thuật ngữ này để chỉ hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Luật pháp quốc tế chỉ thực sự hiệu quả khi tất cả quốc gia tuân thủ, trong đó các cường quốc đi đầu”, ông Tập nói.

Về phần mình, ông Starmer cũng cho rằng Anh và Trung Quốc cần thúc đẩy quan hệ vì sự tăng trưởng và ổn định toàn cầu. “Trung Quốc là nhân tố quan trọng trên trường quốc tế. Chúng ta cần thiết lập mối quan hệ sâu sắc và thực chất hơn, trong đó xác định cơ hội hợp tác song cũng cho phép đối thoại về những bất đồng”, ông nói.

Ông Starmer nói thêm việc Trung Quốc và Anh thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài và ổn định là “quan trọng” trong bối cảnh môi trường quốc tế bất ổn và mong manh.

Thủ tướng Anh đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày từ hôm 28/1. Ông Starmer đang tìm cách hàn gắn London và Bắc Kinh sau khi mối quan hệ xấu đi dưới thời đảng Bảo thủ bất chấp nỗ lực thiết lập “thời kỳ vàng son” trước đó. Lần cuối cùng ông Starmer gặp ông Tập Cận Bình là tháng 11/2024, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thủ tướng Anh từ chuyến công du của bà Theresa May năm 2018. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế phương Tây tìm cách chống chọi môi trường quốc tế khó lường và rạn nứt với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.