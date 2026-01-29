Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc và Anh bắt tay mở ra 'chương mới'

  • Thứ năm, 29/1/2026 16:41 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29/1 đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh, trong đó hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác hai nước giữa tình hình biến động.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc gặp ngày 29/1 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 29/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi “một chương mới” trong quan hệ với Anh, đồng thời cho rằng hai nước nên tăng cường đối thoại và hợp tác trong một thế giới phức tạp và đầy biến động.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát triển “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài và ổn định. Ông Tập thúc giục hai nước - với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nền kinh tế lớn - đẩy mạnh hợp tác để bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới, Tân Hoa Xã đưa tin.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Anh để duy trì một tầm nhìn lịch sử rộng lớn, vượt qua những khác biệt, tôn trọng lẫn nhau, mở ra một chương mới trong quan hệ và hợp tác Trung - Anh, mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc và thế giới”, ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh lòng tin nên là nền tảng của mối quan hệ, đồng thời khẳng định “cho dù Trung Quốc phát triển và lớn mạnh tới đâu cũng sẽ không gây ra mối đe dọa cho quốc gia khác”.

Tân Hoa Xã không đề cập rõ ràng đến Mỹ, nhưng cho biết ông Tập đã cảnh báo về hiểm họa từ chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và chính trị dựa trên quyền lực ngày càng tăng. Theo South China Morning Post, Trung Quốc thường viện dẫn những thuật ngữ này để chỉ hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Luật pháp quốc tế chỉ thực sự hiệu quả khi tất cả quốc gia tuân thủ, trong đó các cường quốc đi đầu”, ông Tập nói.

Về phần mình, ông Starmer cũng cho rằng Anh và Trung Quốc cần thúc đẩy quan hệ vì sự tăng trưởng và ổn định toàn cầu. “Trung Quốc là nhân tố quan trọng trên trường quốc tế. Chúng ta cần thiết lập mối quan hệ sâu sắc và thực chất hơn, trong đó xác định cơ hội hợp tác song cũng cho phép đối thoại về những bất đồng”, ông nói.

Ông Starmer nói thêm việc Trung Quốc và Anh thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài và ổn định là “quan trọng” trong bối cảnh môi trường quốc tế bất ổn và mong manh.

Thủ tướng Anh đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày từ hôm 28/1. Ông Starmer đang tìm cách hàn gắn London và Bắc Kinh sau khi mối quan hệ xấu đi dưới thời đảng Bảo thủ bất chấp nỗ lực thiết lập “thời kỳ vàng son” trước đó. Lần cuối cùng ông Starmer gặp ông Tập Cận Bình là tháng 11/2024, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thủ tướng Anh từ chuyến công du của bà Theresa May năm 2018. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế phương Tây tìm cách chống chọi môi trường quốc tế khó lường và rạn nứt với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Trung Quốc dọa đáp trả nếu Australia thu hồi cảng cho thuê 99 năm

Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố đưa cảng Darwin, hiện cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê 99 năm, trở lại quyền kiểm soát của Australia vì lợi ích và an ninh quốc gia.

4 giờ trước

Thấy gì khi Trung Quốc 'triệu hồi' gấu trúc ở Nhật?

Hàng nghìn người Nhật Bản đã đổ về sở thú Ueno (Tokyo, Nhật Bản) những ngày qua để chia tay hai chú gấu trúc Xiao Xiao và Lei Lei, giữa bối cảnh quan hệ giữa Tokyo - Bắc Kinh vẫn căng thẳng.

27:1619 hôm qua

Trí Ân

anh Donald Trump Trung Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an starmer tập cận bình trung quốc

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý