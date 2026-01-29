Trung Quốc dọa đáp trả nếu Australia thu hồi cảng cho thuê 99 năm

Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố đưa cảng Darwin, hiện cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê 99 năm, trở lại quyền kiểm soát của Australia vì lợi ích và an ninh quốc gia.

Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên phát biểu trước giới truyền thông tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra, Australia, ngày 28/1. Ảnh: EPA.

Phát biểu trong chuyến thăm Timor Leste ngày 28/1, ông Albanese nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết đảm bảo cảng Darwin thuộc quyền kiểm soát của Australia, bởi đó là điều phù hợp với lợi ích quốc gia”, theo Reuters.

Cảng Darwin, một hạ tầng chiến lược ở miền bắc Australia, đã được Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia bán quyền khai thác cho tập đoàn Landbridge của Trung Quốc với giá 355 triệu USD vào năm 2015. Thỏa thuận được ký kết dưới thời Thủ tướng Malcolm Turnbull của đảng Tự do và không cần sự phê duyệt của chính phủ liên bang.

Trước động thái cứng rắn từ Canberra, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên cảnh báo Bắc Kinh sẽ “áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp” nếu Australia buộc phải bán lại quyền khai thác cảng.

Theo ông Tiêu, việc buộc Landbridge rời khỏi cảng Darwin có thể gây tác động tiêu cực tới các khoản đầu tư then chốt cũng như hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Trung Quốc và khu vực này của Australia.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc thời điểm cần lên tiếng hoặc hành động để thể hiện quan điểm của chính phủ Trung Quốc và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chúng tôi”, ông Tiêu nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Landbridge đã giành được quyền thuê cảng Darwin thông qua cơ chế thị trường.

“Các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc phải được bảo vệ đầy đủ”, ông nói.

Landbridge Australia, đơn vị nắm quyền khai thác cảng, hiện chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, hồi tháng 11 năm ngoái, công ty này cho biết cảng Darwin đang duy trì tình trạng tài chính ổn định.

Thủ tướng Albanese đã nhiều lần đề cập ý định tái kiểm soát cảng Darwin kể từ chiến dịch tranh cử năm ngoái, trong bối cảnh cả Công đảng và liên minh đối lập đều bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia liên quan tới việc cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Reuters.

Cho đến nay, chính phủ Australia vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể buộc Landbridge chuyển nhượng lại quyền khai thác. Đáng chú ý, thỏa thuận năm 2015 được ký kết chỉ vài năm sau khi Mỹ triển khai luân phiên lực lượng thủy quân lục chiến đầu tiên tới Darwin. Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama từng công khai phản đối thương vụ này.

Hiện Mỹ và Australia đang mở rộng các căn cứ không quân ở miền bắc Australia nhằm phục vụ việc triển khai máy bay ném bom của Mỹ, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ trong năm tài chính 2025, tương đương 217 tỷ USD .