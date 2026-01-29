Nhật báo Triều Tiên nói về Trung Quốc điều tra ông Trương Hựu Hiệp

Nhật báo Triều Tiên cho biết với thông báo ngày 24/1 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương (QUTW) Trương Hựu Hiệp là lãnh đạo quân đội đương chức có cấp bậc cao nhất bị lập án điều tra kể từ năm 1989.

Theo tờ Nhật báo Triều Tiên (The Chosun Daily) phiên bản tiếng Trung của Hàn Quốc, vào ngày 24/1, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin rằng Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ Trung ương Lưu Chấn Lập bị lập án điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Với thông báo ngày 24/1 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Hựu Hiệp đã trở thành là lãnh đạo quân đội đương chức có cấp bậc cao nhất bị lập án điều tra kể từ năm 1989.

Nhật báo Triều Tiên cho biết kể từ khi ông Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo, ở Trung Quốc từng có tiền lệ hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là Quách Bá Hùng (“ngã ngựa” năm 2014) và Từ Tài Hậu (“ngã ngựa” năm 2015) bị lập án điều tra, nhưng cả hai đều đã rời khỏi chức vụ khi bị xử lý.

Sau đó vào ngày 25/1, báo Quân Giải phóng - cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc - đã đăng xã luận cho rằng hai người này bị cáo buộc “nghiêm trọng chà đạp, phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách”.

Nhật báo Triều Tiên cho rằng việc này cho thấy Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập không đơn thuần chỉ bị cáo buộc tham nhũng, mà còn liên quan tới chính trị.

Việc lập án điều tra Trương Hựu Hiệp được xem là kết quả của chiến dịch chấn chỉnh quy mô lớn trong quân đội do ông Tập Cận Bình phát động từ năm 2023, ban đầu nhắm vào Lực lượng Tên lửa, sau đó lan sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, các Bộ Tư lệnh Chiến khu và các cơ quan nòng cốt của Quân ủy Trung ương.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 28/1, phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vụ việc liên quan tới vị tướng cao cấp hàng đầu của Trung Quốc là một phần trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội nước này mà mọi người đã thấy trong mấy năm qua.

Theo hãng tin AFP của Pháp, ông Rubio nói: “Họ (Trung Quốc) chi rất nhiều tiền cho quân đội của họ và rõ ràng là một số người trong số này đã biển thủ số tiền đó, và họ đang cố gắng xử lý vấn đề này”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Đây là một vấn đề nội bộ trong hệ thống của họ. Rõ ràng, họ không chia sẻ hay trao đổi sâu với chúng tôi về bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng chắc chắn đây là điều chúng tôi theo dõi với sự quan tâm”.