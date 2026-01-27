Tuyên bố đáng chú ý trên báo quân đội Trung Quốc sau khi Phó CT QUTW bị điều tra

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập ngày 24/1 “ngã ngựa”, gây chấn động tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Sau vụ việc chấn động nêu trên, vào ngày 26/1, báo Quân Giải phóng - Cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc tiếp tục đăng bài trang nhất, nhấn mạnh “thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải phiếu giảm tội”, chống tham nhũng tuyệt đối không được mềm lòng và một số ít phần tử tham nhũng không thể làm nên sóng gió.

Bài viết với tiêu đề “Mãi vang tiếng kèn xung trận” điểm qua nhiều vụ án chống tham nhũng trong lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cho rằng Tổng Bí thư đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tinh thần sứ mệnh “đắc tội với hàng nghìn, hàng vạn người nhưng không phụ 1,4 tỷ nhân dân”, với quyết tâm kiên định “cạo xương trị độc, chặt tay cứu thân”, đã đưa công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh, nghiêm khắc chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, chống tham nhũng lên tầm cao mới.

Bài viết cho biết, một loạt “hổ lớn” ẩn mình rất sâu đã bị nhổ tận gốc, nhiều “ruồi nhặng” xâm hại lợi ích của quần chúng và cán bộ, chiến sĩ bị trừng trị nghiêm khắc; mức độ chống tham nhũng càng mạnh mẽ, quyết tâm càng kiên định và hiệu quả rõ rệt của công tác chống tham nhũng là chưa từng có tiền lệ.

Bài báo cũng nêu, trừ bỏ tham nhũng càng nhanh thì đội ngũ càng trong sạch; sức sống mới càng nhanh thì thắng lợi càng gần. Vòng tuần hoàn lành mạnh “trừ tham nhũng - sinh sức sống - giành thắng lợi” này đã giúp đại quân giải phóng trong vòng ba năm ngắn ngủi lật đổ sự thống trị phản động của Quốc Dân đảng, đón chào sự ra đời của nước Trung Quốc mới.

Bài viết nhắc lại lời của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình rằng “đối mặt với tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng và phức tạp, chống tham nhũng tuyệt đối không được quay đầu, không được lơi lỏng, không được mềm lòng, phải vĩnh viễn thổi vang kèn xung phong; cuộc đấu tranh chống tham nhũng phải kiên định không lay chuyển, bất kỳ sự do dự dao động, lơi tay mềm mỏng hay bỏ dở nửa chừng nào cũng đều là sai lầm mang tính lật đổ”.

Cuối cùng, bài viết nhấn mạnh, cuộc đấu tranh chống tham nhũng càng tiến sâu thì càng cần giữ đầu óc tỉnh táo; “chống tham nhũng là xu thế lớn, là lòng quân hướng tới, một số ít phần tử tham nhũng không thể làm nên sóng gió”.

Trước đó, vào chiều 24/1, website Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố,Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, cùng Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu, đã quyết định lập án để tiến hành thẩm tra và điều tra đối với Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Sau đó, vào ngày 25/1, báo Quân Giải phóng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đăng bài xã luận với tiêu đề “Kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội trên cả ba mặt: then chốt, lâu dài và tổng thể". Bài xã luận còn được đăng tải trên website của hãng Tân Hoa xã và tờ Nhân dân Nhật báo cùng nhiều cơ quan truyền thông chính thống khác của Trung Quốc.

Bài xã luận nhấn mạnh: “Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, với tư cách là cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, đã nghiêm trọng phụ lòng tin cậy và sự giao phó của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương; nghiêm trọng chà đạp, phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách; nghiêm trọng dung túng và làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, gây nguy hại cho nền tảng cầm quyền của Đảng; nghiêm trọng làm tổn hại hình ảnh và uy tín của tập thể Quân ủy; gây tác động nghiêm trọng đến nền tảng tư tưởng chính trị của tinh thần đoàn kết, phấn đấu của toàn quân; gây tổn hại to lớn đối với xây dựng quân đội về chính trị, môi trường chính trị và năng lực chiến đấu; gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Việc xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập theo đúng kỷ luật và pháp luật chắc chắn sẽ tiếp tục làm trong sạch, chỉnh đốn từ gốc về mặt chính trị; thanh lọc tư tưởng, loại bỏ độc tố và tệ nạn; loại bỏ ung nhọt trong tổ chức để tái tạo sức sống mới; củng cố và làm sâu sắc hơn thành quả chỉnh huấn chính trị; thúc đẩy Quân đội Nhân dân 'lột xác, tái sinh', qua đó bơm thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh".

Bài xã luận kêu gọi: “Hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân; kiên trì lấy Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới của đồng chí Tập Cận Bình làm kim chỉ nam; quán triệt sâu sắc Tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của đồng chí Tập Cận Bình; quán triệt sâu sắc phương châm chiến lược quân sự thời đại mới; nhận thức sâu sắc ý nghĩa quyết định của “hai xác lập”; tăng cường “bốn ý thức”, củng cố “bốn tự tin”, thực hiện “hai bảo vệ”; thực hiện chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách; ghi nhớ căn dặn, dám đảm đương, nỗ lực tiến tới; trung thành thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; đẩy nhanh xây dựng Quân đội Nhân dân thành quân đội đẳng cấp thế giới, cung cấp chỗ dựa chiến lược vững chắc cho việc toàn diện thúc đẩy xây dựng cường quốc và sự nghiệp phục hưng dân tộc bằng con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”.