Báo quân đội Trung Quốc tiết lộ lý do Trương Hựu Hiệp bị điều tra

Báo Quân Giải phóng của Trung Quốc cho biết Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã nghiêm trọng dung túng và làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (trái) và Thượng tướng Lưu Chấn Lập. Ảnh: Báo Liên Hợp buổi sáng

Báo Quân Giải phóng của Trung Quốc cho biết "Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã nghiêm trọng dung túng và làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, gây nguy hại cho nền tảng cầm quyền của Đảng".

Theo website Bộ Quốc phòng Trung Quốc chiều 24/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, cùng Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu, đã quyết định lập án để tiến hành thẩm tra và điều tra đối với Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Sau đó, vào ngày 25/1, báo Quân Giải phóng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đăng bài xã luận với tiêu đề “Kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội trên cả ba mặt: then chốt, lâu dài và tổng thể". Bài xã luận còn được đăng tải trên website của hãng Tân Hoa xã và tờ Nhân dân Nhật báo cùng nhiều cơ quan truyền thông chính thống khác của Trung Quốc.

Bài xã luận viết: “Việc Trung ương Đảng quyết định lập án điều tra, xem xét đối với các vấn đề bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, một lần nữa thể hiện rõ thái độ kiên quyết của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương: trừng trị tham nhũng không có vùng cấm, bao trùm toàn diện, không khoan nhượng; liên quan bao nhiêu thì điều tra bấy nhiêu, lún sâu đến đâu thì đào sâu đến đó.

"Điều này thể hiện đầy đủ ý chí như bàn thạch của Đảng ta trong việc tiến hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng đến cùng; trịnh trọng tuyên bố lập trường kiên định: bất kể là ai, bất kể chức vụ cao đến đâu, hễ tham nhũng thì tuyệt đối không dung túng.

"Việc kiên quyết xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng và trong quân đội, là minh chứng quan trọng cho quyết tâm và năng lực của Đảng và quân đội, có ý nghĩa to lớn đối với việc giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của quân đội ở cả ba mặt: then chốt, lâu dài và tổng thể.

Bài xã luận của báo Quân Giải phóng được website hãng thông tấn Tân Hoa xã đăng tải.

"Toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương Đảng, tự giác giữ gìn sự thống nhất cao độ về tư tưởng, chính trị và hành động với Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân; kiên quyết phục tùng sự chỉ huy của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập, bảo đảm bộ đội tập trung thống nhất cao độ, thuần khiết và vững chắc".

Bài xã luận nhấn mạnh: “Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, với tư cách là cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, đã nghiêm trọng phụ lòng tin cậy và sự giao phó của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương; nghiêm trọng chà đạp, phá hoại chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách; nghiêm trọng dung túng và làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, gây nguy hại cho nền tảng cầm quyền của Đảng; nghiêm trọng làm tổn hại hình ảnh và uy tín của tập thể Quân ủy; gây tác động nghiêm trọng đến nền tảng tư tưởng chính trị của tinh thần đoàn kết, phấn đấu của toàn quân; gây tổn hại to lớn đối với xây dựng quân đội về chính trị, môi trường chính trị và năng lực chiến đấu; gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

"Việc xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập theo đúng kỷ luật và pháp luật chắc chắn sẽ tiếp tục làm trong sạch, chỉnh đốn từ gốc về mặt chính trị; thanh lọc tư tưởng, loại bỏ độc tố và tệ nạn; loại bỏ ung nhọt trong tổ chức để tái tạo sức sống mới; củng cố và làm sâu sắc hơn thành quả chỉnh huấn chính trị; thúc đẩy Quân đội Nhân dân 'lột xác, tái sinh', qua đó bơm thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh".

Bài xã luận kêu gọi: “Hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân; kiên trì lấy Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới của đồng chí Tập Cận Bình làm kim chỉ nam; quán triệt sâu sắc Tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của đồng chí Tập Cận Bình; quán triệt sâu sắc phương châm chiến lược quân sự thời đại mới; nhận thức sâu sắc ý nghĩa quyết định của “hai xác lập”; tăng cường “bốn ý thức”, củng cố “bốn tự tin”.

"Thực hiện “hai bảo vệ”; thực hiện chế độ Chủ tịch Quân ủy phụ trách; ghi nhớ căn dặn, dám đảm đương, nỗ lực tiến tới; trung thành thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; đẩy nhanh xây dựng Quân đội Nhân dân thành quân đội đẳng cấp thế giới, cung cấp chỗ dựa chiến lược vững chắc cho việc toàn diện thúc đẩy xây dựng cường quốc và sự nghiệp phục hưng dân tộc bằng con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”.