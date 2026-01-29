Trung Quốc xử tử 11 thành viên của ‘đại gia tộc tội phạm’

Nhà chức trách Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 11 thành viên của băng nhóm tội phạm thuộc gia tộc họ Minh, băng nhóm này từng điều hành trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar.

Tòa án tại Trung Quốc tuyên án tử hình đối với 11 thành viên trong “gia tộc tội phạm” nhà họ Minh ngày 29/9/2025. Ảnh: CCTV.

Theo Tân Hoa Xã, việc thi hành án được thực hiện bởi tòa án tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, sau khi đã nhận được sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân Tối cao.

Trước đó, ngày 29/9/2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu đã tuyên án tử hình đối với 11 đối tượng là tội phạm đầu sỏ đứng đầu băng nhóm lừa đảo nhà họ Minh. 5 đồng phạm khác cũng bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong vòng 2 năm. 12 đồng phạm khác nhận án tù từ 5 năm đến 24 năm.

11 người nhà họ Minh bị tuyên án tử hình với nhiều tội danh, trong đó có tội giết người, giam giữ người trái phép và lừa đảo. Hai bị cáo đã kháng cáo, song Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới.

Gia đình họ Minh là một trong “tứ đại gia tộc tội phạm” người Trung Quốc từng hoành hành tại miền bắc Myanmar. Các tổ chức tội phạm này bị cáo buộc điều hành hàng trăm khu phức hợp liên quan đến lừa đảo trực tuyến, mại dâm và sản xuất ma túy.

Băng nhóm do Minh Học Xương (Ming Xuechang) đứng đầu từ lâu gắn liền với khu phức hợp khét tiếng mang tên “Ngọa hổ sơn trang” nằm ở Kokang, khu vực sát biên giới Trung Quốc. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào thời kỳ cao điểm, tổ chức này có tới 10.000 người tham gia các hoạt động lừa đảo và hoạt động tội phạm khác.

Thủ phủ Laukkaing của Kokang từng là trung tâm của “ngành công nghiệp lừa đảo” trị giá hàng tỷ USD. Nơi đây, lao động cưỡng ép bị tra tấn, bị buôn bán như những món hàng, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến tinh vi. Tại Myanmar, những khu phức hợp lừa đảo từng tồn tại kéo dài tại các vùng biên giới.

Bắc Kinh bắt đầu mở chiến dịch trấn áp các khu phức hợp lừa đảo từ năm 2023. Tháng 11 cùng năm, Trung Quốc phát lệnh truy nã các thành viên đầu sỏ trong gia tộc tội phạm nhà họ Minh với các cáo buộc lừa đảo, giết người và buôn người.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Minh Học Xương đã tự sát khi đang bị giam giữ để phục vụ điều tra, xét xử. Con trai và cháu gái của Minh Học Xương cũng nằm trong số những tội phạm bị xử tử.

Theo Viện Hòa bình Mỹ (USIP), một tổ chức do Quốc hội Mỹ thành lập, các băng nhóm lừa đảo tại Đông Nam Á chiếm đoạt của các nạn nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tới hơn 43 tỷ USD mỗi năm.

Khi được hỏi về việc xử tử những tội phạm đầu sỏ trong các băng nhóm lừa đảo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực “xóa bỏ tệ nạn cờ bạc và lừa đảo”.