Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Báo Trung Quốc: Điều tra tướng lĩnh để 'thông đường' cho quân đội

  • Thứ ba, 3/2/2026 04:30 (GMT+7)
  • 34 phút trước

PLA Daily cho rằng việc điều tra các tướng lĩnh như Trương Hựu Hiệp nhằm loại bỏ lực cản nội bộ, siết kỷ luật và tạo động lực mới cho quân đội Trung Quốc.

Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp. Ảnh: Reuters.

Trong bài xã luận có tiêu đề "Quyết tâm vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước với ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh và trách nhiệm" đăng trên trang nhất ngày 2/2, PLA Daily - cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) - nhấn mạnh rằng việc kiên quyết xử lý các vụ tham nhũng trong quân đội giúp “loại bỏ chướng ngại vật ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp cường quân”, đồng thời khơi dậy tinh thần tiến công, vượt khó trong toàn lực lượng.

“Việc kiên quyết điều tra, xử lý những phần tử tham nhũng như Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập… nhằm loại bỏ các “chướng ngại vật” kìm hãm sự phát triển của sự nghiệp, gạn bỏ những yếu tố làm suy giảm sức chiến đấu, khơi dậy tinh thần tiến công, vượt khó; qua đó tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng quân đội vững mạnh”, bài xã luận viết.

Trung Quoc anh 1

Bài xã luận đăng trên PLA Daily với tiêu đề "Quyết tâm vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước với ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh và trách nhiệm". Ảnh: PLA Daily.

Theo bài viết, chống tham nhũng càng triệt để thì nền tảng để vượt qua thách thức càng vững chắc, và mục tiêu xây dựng quân đội mạnh càng có cơ sở thực hiện.

Tờ PLA Daily cũng nhận định những cuộc điều tra này là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh chỉnh huấn chính trị và siết chặt kỷ luật quân đội của Bắc Kinh. Theo lập luận của tờ báo, quá trình này sẽ mang lại “bầu không khí mới và chính khí mới”, buộc các quân nhân phải tập trung toàn bộ tâm sức vào nhiệm vụ nâng cao năng lực chiến đấu và chuẩn bị cho các kịch bản xung đột trong tương lai.

Bài xã luận tái khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội, coi đây là “bảo đảm chính trị căn bản nhất” cho sự nghiệp xây dựng PLA trong giai đoạn mới.

Truyền thông quân đội Trung Quốc kêu gọi toàn quân thống nhất tư tưởng và hành động theo các quyết sách của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, lấy lòng trung thành chính trị và hiệu quả chiến đấu làm thước đo hàng đầu.

Đáng chú ý, bài viết được đăng tải trong bối cảnh Trung Quốc bước vào giai đoạn được coi là then chốt để đạt mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập PLA.

Theo PLA Daily, áp lực từ môi trường an ninh phức tạp và những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại đòi hỏi quân đội Trung Quốc phải đẩy mạnh huấn luyện thực chiến, tăng tốc hiện đại hóa và giữ vững kỷ luật nội bộ.

Trước đó, bài bình luận của PLA Daily ngày 1/2 có nhan đề “Tiếp tục đi sâu chỉnh huấn chính trị, thúc đẩy chỉnh đốn tác phong và chống tham nhũng theo chiều sâu” cũng nhấn mạnh việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội”.

Ngày 24/1, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải sau khi Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập bị điều tra với nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được sử dụng cho hành vi tham nhũng.

TQ quyết không để các phần tử tham nhũng có chỗ ẩn náu trong quân đội

Ngày 1/2, Báo Quân giải phóng của Trung Quốc tiếp tục đăng bài bình luận trên trang nhất, nhấn mạnh việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội”.

38:2264 hôm qua

Báo quân đội Trung Quốc nói về ‘mối đe dọa lớn’ sau vụ Trương Hựu Hiệp

Theo báo Quân Giải phóng của Trung Quốc, “việc kiên quyết xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả lớn của việc quản lý, chỉnh đốn Đảng toàn diện, nghiêm khắc và là thắng lợi quan trọng.

13:12 31/1/2026

Trung Quốc bác tin Trương Hựu Hiệp tiết lộ thông tin vũ khí hạt nhân

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29/1 đã gián tiếp bác bỏ thông tin cho rằng việc ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị điều tra có liên quan đến cáo buộc làm rò rỉ thông tin về vũ khí hạt nhân của nước này.

19:46 30/1/2026

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Trung Quốc Trung Quốc Pháp Trương Hựu Hiệp quân đội điều tra tham nhũng Lưu Lập Chấn

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My sai lam neu tan cong Iran? hinh anh

Mỹ sai lầm nếu tấn công Iran?

49 phút trước 04:16 3/2/2026

0

Chuyên gia nhận định Mỹ có khả năng chỉ phô trương sức mạnh để răn đe Iran bởi Washington gần như chắc chắn sẽ sa vào "vũng lầy" hao tiền tốn của nếu xung đột trực diện với Tehran.

Tong thong Iran ra lenh mo dam phan hat nhan voi My hinh anh

Tổng thống Iran ra lệnh mở đàm phán hạt nhân với Mỹ

5 giờ trước 00:10 3/2/2026

0

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa chính thức chỉ đạo khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu cần một thỏa thuận ngoại giao nhằm ngăn chặn kịch bản đối đầu quân sự trực diện.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý