Chủ tịch Cuba tuyên bố sẽ tự vệ trước 'khủng bố và lính đánh thuê'

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 26/2 tuyên bố nước này sẽ tự vệ trước “sự xâm lược của khủng bố và lính đánh thuê”, một ngày sau khi Havana thông báo đã tiêu diệt 4 người trên một tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel. Ảnh: Prensa Latina.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel viết: "Cuba không tấn công cũng không đe dọa. Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định điều này và hôm nay tái khẳng định: Cuba sẽ tự vệ với quyết tâm và sự kiên định".

Chính phủ Cuba cho biết những người trên tàu là công dân Cuba cư trú tại Mỹ và có quan điểm chống chính phủ. Cuba cáo buộc nhóm này mang theo vũ khí và đã chủ động nổ súng, dẫn tới cuộc đấu súng khiến bốn người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Theo truyền Cuba, hai trong số những người này là Amijail Sánchez González và Leordan Cruz Gómez, từng bị chính quyền Cuba đưa vào danh sách truy nã. Họ bị cáo buộc “có liên quan đến việc thúc đẩy, lập kế hoạch, tổ chức, tài trợ, hỗ trợ hoặc thực hiện các hành động khủng bố trên lãnh thổ quốc gia hoặc ở các nước khác”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng, đặc biệt liên quan đến các biện pháp trừng phạt kinh tế và tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng tại đảo quốc này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước khi đưa ra phản ứng chính thức.