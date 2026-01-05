TP.HCM lắp 8 thang máy cho cầu vượt bộ hành metro số 1

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa khởi công lắp đặt 8 thang máy tại 7 nhà ga trên cao tuyến metro số 1, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận và thuận tiện cho hành khách.

Dự án xây dựng, lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 dự kiến hoàn thành trong 6 tháng. Ảnh: MAUR.

Sáng 5/1, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) khởi công dự án xây dựng, lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Dự án dự kiến thi công trong 6 tháng.

Theo thiết kế, dự án bố trí tổng cộng 8 thang máy, tải trọng 1.000 kg, tại 7 cầu vượt bộ hành dọc tuyến. Cụ thể, ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây) được lắp một thang máy tại vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ga An Phú (phường Bình Trưng) có hai thang máy, lần lượt bố trí tại dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ) và vỉa hè đường song hành.

Đối với các ga Rạch Chiếc (phường Bình Trưng), Phước Long (phường Phước Long), Bình Thái (phường Phước Long), Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú), mỗi ga được lắp một thang máy ở phía vỉa hè đường song hành Võ Nguyên Giáp. Riêng ga Đại học Quốc gia (phường Tăng Nhơn Phú) bố trí một thang máy tại dải phân cách đường song hành.

Cùng với việc lắp đặt thang máy, dự án còn triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh. Các hạng mục này nhằm hình thành không gian di chuyển an toàn, thuận tiện và thân thiện hơn tại khu vực các nhà ga trên cao.

Phối cảnh thang máy tại ga Đại học Quốc gia. Ảnh: MAUR.

MAUR cho biết việc đầu tư hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của tuyến metro số 1, mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho người dân.

Khi các tiện ích được bổ sung, những rào cản trong việc tiếp cận nhà ga sẽ từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện di chuyển an toàn và thuận lợi cho nhiều nhóm hành khách, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, dài 19,7 km, gồm 14 nhà ga (3 ga ngầm, 11 ga trên cao) và depot Long Bình rộng hơn 20 ha phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng. Hiện, tuyến vận chuyển trung bình khoảng 60.000 lượt hành khách mỗi ngày.