Khách di chuyển bằng metro số 1 TP.HCM vượt xa dự báo

Sau một năm vận hành, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã phục vụ gần 19 triệu lượt khách, vượt 14% kế hoạch, nhiều thời điểm kín chỗ, tạo động lực mở rộng mạng lưới metro TP.HCM.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 18/12, Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) đã tổ chức buổi thông tin công tác vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau 1 năm vận hành chính thức và triển khai các dự án đường sắt đô thị TP.HCM.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC), cho biết từ khi đưa vào vận hành ngày 22/12/2024 đến 15/12/2025, tuyến metro số 1 đã tổ chức hơn 78.194 lượt tàu chạy an toàn, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách, đạt 114% so với kế hoạch đề ra.

Trung bình mỗi tháng, tuyến phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, tương đương khoảng 52.000 lượt/ngày, trong đó ghi nhận những thời điểm cao điểm lên tới hơn 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ, Tết.

Từ thực tế vận hành, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM nhìn nhận lượng hành khách sử dụng metro đã vượt xa dự báo ban đầu.

"Thời điểm lập phương án, chúng tôi chỉ tính khoảng 39.000 lượt khách/ngày, nhưng hiện nay con số trung bình đã lên trên 52.000 lượt, thậm chí giai đoạn gần đây đạt 55.000-56.000 lượt/ngày. Gần như chuyến nào cũng đông, không chỉ tập trung vào giờ cao điểm sáng, chiều như trước", ông Bằng cho biết.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM. Ảnh: Liên Phạm.

Theo ông Bằng, việc hành khách đi metro thường xuyên trong tình trạng "gần như không còn ghế trống" là tín hiệu tích cực, tạo thêm động lực để TP.HCM đẩy nhanh việc triển khai các tuyến metro tiếp theo.

Trước nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, HURC cho biết đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến và được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng chấp thuận. Cụ thể, ngày 24/12 và 31/12, tuyến vận hành 264 chuyến/ngày, tăng 21 chuyến so với ngày thường, thời gian hoạt động từ 5h đến 23h.

Riêng ngày 1/1/2026, tuyến metro số 1 sẽ vận hành 276 chuyến, trong đó bố trí 20 chuyến từ 0h30 đến 2h để phục vụ nhu cầu đi lại sau thời điểm bắn pháo hoa, đồng thời tiếp tục khai thác 256 chuyến trong khung giờ 5h30 - 23h30.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC). Ảnh: Liên Phạm.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn của thành phố. Tuyến có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 14 nhà ga (3 ga ngầm, 11 ga trên cao) và khu depot Long Bình rộng 20,56 ha, phục vụ công tác neo đỗ, bảo trì và sửa chữa đoàn tàu.

Thời gian di chuyển toàn tuyến từ ga Bến Thành đến ga Bến xe Suối Tiên khoảng 29 phút, với tốc độ khai thác tối đa 110 km/h ở đoạn trên cao và 80 km/h ở đoạn ngầm, tốc độ bình quân khoảng 40 km/h.

Chính sách vé được thiết kế đa dạng, linh hoạt, phù hợp khả năng chi trả của người dân. Giá vé lượt từ 6.000 đồng đến 20.000 đồng; vé ngày 40.000 đồng; vé 3 ngày 90.000 đồng; vé tháng 300.000 đồng, riêng học sinh, sinh viên 150.000 đồng. Các đối tượng ưu tiên được miễn vé, đồng thời vé lượt thanh toán không tiền mặt giảm 1.000 đồng so với tiền mặt.

Trong năm 2026, ông Lê Minh Triết cho biết HURC sẽ tiếp tục đầu tư bổ sung nhiều hạng mục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, như lắp đặt thêm camera trong nhà ga, tăng cường thang máy, cầu đi bộ, nghiên cứu bổ sung sảnh phụ tại các ga đông hành khách.

Đồng thời, công ty cũng phối hợp với các nhà thầu tổ chức đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và bảo trì, cũng như nghiên cứu mở thêm các cổng soát vé tại những nhà ga có lưu lượng lớn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.