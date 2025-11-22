Người TP.HCM mang chăn ấm, mì tôm đến ga metro gửi cứu trợ vùng lũ

|
Đây là lần đầu tiên toàn bộ tuyến metro TP.HCM được trưng dụng làm điểm tập kết hàng cứu trợ quy mô lớn, thể hiện tinh thần lan tỏa yêu thương và đoàn kết của người dân thành phố.
Theo ghi nhận từ 7h30, tại Ga Bến Thành, rất đông người dân đã bắt đầu mang hàng cứu trợ đến. Từng thùng mì, gạo và các nhu yếu phẩm được cẩn thận đưa đến sảnh ga để phân loại chuẩn bị gửi về đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang oằn mình chịu lũ lịch sử.
Hàng cứu trợ được phân loại thành từng nhóm thực phẩm, quần áo, đồ dùng trẻ em, chăn… mỗi thùng hàng đều được đóng gói cẩn thận.
Nhiều gia đình mang theo những gói chăn và quần áo được gấp gọn từ nhà, mong muốn gửi chút hơi ấm và sự sẻ chia đến đồng bào đang chịu cảnh mưa lũ.
Hàng chục tình nguyện viên đã có mặt tại kho tập kết, di chuyển từng thùng mì một cách khẩn trương. Các nhóm nhanh chóng kiểm đếm, sắp xếp và dán nhãn từng thùng hàng, chuẩn bị để những chuyến xe cứu trợ kịp giờ xuất phát.
Một số người dân vừa mang thêm các túi đồ đến, nhanh chóng chuyển cho tình nguyện viên rồi rời đi để nhường chỗ cho lượt tiếp theo. Theo ghi nhận, lượng hàng vẫn tiếp tục tăng khi người dân đổ về từ nhiều khu vực lân cận.
“Hàng được mang đến liên tục. Chúng tôi làm việc không ngừng để kịp chuyến xe sáng sớm mai. Chỉ riêng buổi sáng nay, đã tiếp nhận vài tấn quần áo, đồ khô và nước uống", bạn Anh (24 tuổi), tình nguyện viên tại Ga Thảo Điền, chia sẻ.
Không chỉ Ga Bến Thành, tại các ga Nhà hát Thành phố hay Văn Thánh… vẫn tấp nập người dân mang hàng cứu trợ đến. Các tình nguyện viên đều đăng ký trực xuyên đêm, để đảm bảo hàng cứu trợ kịp lên xe, kịp đến tay đồng bào miền Trung và Tây Nguyên.
“Thấy bà con miền Trung lũ lụt liên tục, tôi gom một số bộ quần áo ấm trong nhà, giặt sạch rồi mang tới. Mong cho mọi người an toàn và có sức khỏe để vượt qua trận lũ này.” Anh Quốc, tài xế công nghệ, bày tỏ.
Theo ban quản lý ga, lượng hàng dồn về từ sáng khiến khu vực này luôn trong tình trạng hoạt động liên tục để kịp chuyển sang khu phân loại.
Dù chẳng ai quen biết nhau từ trước, những người gặp nhau tại ga lúc nửa đêm vẫn nhanh chóng trở thành một nhóm chung sức. Họ gắn kết với nhau bởi điều duy nhất mong muốn được san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào miền Trung đang vật lộn trong mưa lũ.
Các vật dụng nhu yếu phẩm đã được chuyền tay lên xe tải, cùng với mì tôm, thuốc men, nước giặt, bánh kẹo và các vật dụng vệ sinh cá nhân. Từng thùng hàng, từng bao gạo được xếp ngay ngắn, cẩn thận, như gửi gắm tấm lòng của người dân TP.HCM đến đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại bởi thiên tai.
