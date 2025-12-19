Khách đi Metro số 1 TPHCM được miễn phí vé dịp Tết Dương lịch 2026

Toàn bộ hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn phí vé trong ngày 1/1/2026, nhân dịp chào đón Tết Dương lịch năm 2026.

Người dân được miễn phí vé đi Metro trong Tết Dương lịch 2026

Thông tin được Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) công bố ngày 19/12. Theo đó, chương trình miễn phí vé áp dụng cho tất cả hành khách đi tàu trong ngày đầu năm mới, với nhiều hình thức thuận tiện, hiện đại.

Hành khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức sau để vào cổng soát vé và đi tàu miễn phí:

Cách 1: Sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé.

Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách tải ứng dụng, chọn chức năng “QR Vươn mình” để tạo vé và quét mã QR tại cổng soát vé.

Cách 3: Nhận vé giấy miễn phí có chứa mã QR tại các máy Kiosk bán vé tự động và quét tại cổng soát vé để lên tàu.

HURC 1 lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí, hành khách chỉ sử dụng các hình thức nêu trên để được miễn phí vé. Trường hợp vẫn mua vé theo các hình thức thông thường, hệ thống sẽ tính phí và Công ty không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Chức năng “QR Vươn mình” sẽ chính thức hiển thị trên ứng dụng HCMC Metro HURC từ ngày 1/1/2026 và chỉ có hiệu lực trong ngày.

Cũng theo HURC 1, từ ngày 1/1/2026, Công ty sẽ dừng bán vé giấy có mã QR tại quầy ở các nhà ga Bến Thành, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên. Kể từ thời điểm này, hình thức bán vé giấy QR tại quầy không còn áp dụng trên tuyến Metro số 1.

Hành khách vẫn có thể mua vé bằng các phương thức thanh toán hiện hành như: mua vé tại máy bán vé tự động (TVM), Kiosk tự động; thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử; mua vé qua ứng dụng HCMC Metro HURC; thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé thông qua tính năng “VPBank chạm và đi” trên ứng dụng HCMC Metro.

Bên cạnh chương trình miễn phí vé dịp Tết Dương lịch, HURC 1 cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dài hạn.

Miễn phí 100% giá vé đối với hành khách sử dụng thẻ Vikki quét trực tiếp tại cổng soát vé vào – ra các nhà ga. Chương trình áp dụng từ ngày 16/12/2025 và dự kiến kéo dài đến ngày 31/12/2026.

Hoàn tiền 100% giá trị thanh toán cho hành khách sử dụng hình thức “Chạm” của VPBank trên ứng dụng HCMC Metro HURC (Pay By Account). Chương trình áp dụng từ ngày 17/12/2025 đến ngày 17/3/2026, với mức hoàn tối đa 100.000 đồng/hành khách/tháng và 300.000 đồng/hành khách/toàn chương trình.

Tiếp tục hoàn tiền 100% giá vé cho hành khách sử dụng thẻ Sacombank Mastercard Metro Pass, dự kiến áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Với hành khách thanh toán bằng ZaloPay, nhập mã ZLPMETRO để được giảm 50% giá vé (tối đa 10.000 đồng) khi đi Metro bằng hình thức “Tap & Go” hoặc mua vé tại Kiosk. Chương trình áp dụng đến ngày 28/2/2026.

Từ 22/12/2024 đến 15/12/2025, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã vận hành hơn 78.000 lượt tàu, phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách. Trung bình mỗi tháng phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/khách và lên đến 110.000 lượt/ngày vào dịp lễ Tết.