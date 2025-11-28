Shopee, Lazada, TikTok Shop có thờ ơ với Black Friday?

Black Friday khởi động từ sớm trên các sàn thương mại điện tử, mở ra cuộc cạnh tranh mới trong bối cảnh thói quen mua sắm của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng mạnh từ các ngày sale đôi.

Doanh số Black Friday thường thấp hơn so với các dịp sale ngày đôi cuối năm. Ảnh: Shopee.

Ngày hội giảm giá Black Friday (ngày thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn của Mỹ) chính thức bắt đầu từ hôm nay, nhưng trên thực tế, phần lớn sàn thương mại điện tử đã khởi động chiến dịch sale từ đầu tuần bằng loạt ưu đãi sớm.

Tuy vậy, trái ngược với kỳ vọng về một “ngày sale lớn nhất năm”, Black Friday thường thiếu sôi động hơn các đợt giảm giá đặc trưng của các sàn thương mại điện tử như 10/10 hay 11/11.

Black Friday có còn "thiệt thòi" so với sale ngày đôi?

Theo công ty nghiên cứu Criteo, quý IV luôn là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất của thương mại điện tử Việt Nam với mức tăng doanh số vượt trội so với 3 quý đầu năm. Song, người tiêu dùng lại không dành sự ưu tiên lớn cho ngày "Thứ Sáu đen tối".

Thay vào đó, hoạt động mua sắm tập trung về các ngày sale đôi như 10/10, 11/11 và 12/12. Đây vốn là những mốc thời gian đã được các sàn thương mại điện tử “định vị” thành sự kiện chủ lực, gắn liền với thông điệp giảm giá sâu và ưu đãi theo chu kỳ.

Số liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cũng cho thấy rõ sự khác biệt giữa các sự kiện mua sắm này trên kênh thương mại điện tử.

Trong những năm gần đây, doanh số ngày 11/11 thường cao hơn Black Friday khoảng 15-20%. Khoảng cách này ổn định qua nhiều mùa cao điểm, phản ánh hành vi tiêu dùng đã được định hình dưới tác động của các chiến dịch quảng bá dày đặc từ sàn thương mại điện tử, vốn hướng khách hàng đến những mốc sale do chính nền tảng “sáng tạo” ra.

Thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi dịp sale ngày đôi, là chương trình khuyến mại do chính các sàn thương mại điện tử "sáng tạo" ra. Ảnh: Phương Lâm.

Các chuyên gia cũng nhận định trên kênh thương mại điện tử, dịp khuyến mại Black Friday gặp bất lợi nhất định khi đặt cạnh các ngày sale đôi. Về bản chất, Black Friday xuất phát từ thị trường bán lẻ truyền thống, tập trung vào các ngành hàng giá trị cao như đồ điện tử, công nghệ hay thời trang cao cấp.

Trong khi đó, các ngày sale đôi đã được các sàn xây dựng như bản sắc, linh hoạt về ngành hàng, ngân sách khuyến mãi và cơ chế phân phối ưu đãi (voucher giờ vàng, mã độc quyền, trợ giá từ sàn...).

Dù vậy, đại diện Lazada cho biết sự kiện Black Friday vốn xuất phát từ thị trường Mỹ đã được “nội địa hóa” mạnh và trở thành một trong những đợt cao điểm mua sắm lớn nhất tại Việt Nam, diễn ra đồng thời ở cả kênh truyền thống lẫn trực tuyến. Việc Black Friday nằm sát giai đoạn chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, đặc biệt là chu kỳ khuyến mãi 12/12, khiến nhu cầu mua sắm tăng nhanh và ổn định hơn so với trước.

Quan sát từ các nhà bán hàng, sàn này ghi nhận 4 nhóm sản phẩm dẫn dắt sức mua. Ở nhóm trang trí nhà cửa, các mặt hàng Giáng sinh như cây thông, vòng nguyệt quế, đèn nháy và đồ trang trí tiệc cuối năm tăng trưởng mạnh ngay từ đầu tháng 11. Mảng quà tặng tiếp tục nở rộ với xu hướng đóng gói theo chủ đề và cá nhân hóa sản phẩm.

Trong khi đó, thực phẩm - đồ uống cũng gia tăng đột biến nhờ nhu cầu đãi tiệc và tích trữ cho kỳ nghỉ. Riêng thời trang - phụ kiện, xu hướng tìm kiếm chủ yếu tập trung vào trang phục lễ hội, dòng trung - cao cấp có ưu đãi sâu thu hút nhóm người dùng sẵn sàng chi tiêu lớn.

Xu hướng mua sắm dịch chuyển

Với Lazada, sàn thương mại điện tử này đang triển khai loạt kích cầu năm nay theo hướng mở rộng thời gian và độ phủ ưu đãi. Sàn cho biết số lượng sản phẩm giảm giá lên đến hàng triệu mặt hàng, chủ yếu ở các ngành vốn chiếm tỷ trọng đơn hàng cao mùa cuối năm như thời trang, làm đẹp, nhà cửa - đời sống, điện gia dụng cỡ nhỏ và nhóm quà tặng.

“So với các năm trước, mức giảm được công bố rộng rãi hơn và theo cấu trúc đa tầng, voucher theo phần trăm, miễn phí vận chuyển và gói hỗ trợ từ thương hiệu. Việc kéo dài thời gian diễn ra chương trình nhằm giúp người dùng mua sắm thuận tiện cũng như tạo điều kiện để nhà bán hàng chuẩn bị nguồn cung”, đại diện sàn này chia sẻ.

Một điểm thay đổi đáng chú ý của Lazada năm nay là sự xuất hiện của lượng lớn sản phẩm chính hãng từ TMall - một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Đây được xem là động thái mở rộng nguồn cung hàng hóa có thương hiệu, đồng thời phản ánh chiến lược ưu tiên nhóm sản phẩm chính hãng của nền tảng này.

Ở phía Shopee, các chương trình Black Friday chủ yếu xoay quanh nhóm voucher theo giá trị đơn hàng và khung giờ săn deal. Người dùng có thể tiếp cận các mã giảm theo phần trăm, tối đa đến 1 triệu đồng, kèm chính sách miễn phí vận chuyển.

Các đợt ưu đãi được sàn phân bổ theo từng khung giờ 0h, 9h, 12h, 18h và 21h, tạo các đợt “cao điểm nhỏ” trong ngày. Đây vốn là mô hình vốn quen thuộc với người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử này. Một số nhóm khách hàng thậm chí được hưởng mức giảm sâu hơn, áp dụng với đơn hàng giá trị thấp nhằm thúc đẩy tần suất mua.

Trên TikTok Shop, Black Friday được lồng ghép vào chiến dịch “Siêu Sale Cuối Năm”, kéo dài từ 27/11-1/12. Nền tảng video ngắn tiếp tục duy trì cách phân phối ưu đãi dựa trên hoạt động livestream và flash sale, với các gói giảm giá theo voucher, miễn phí vận chuyển và ưu đãi 50% cho một số mặt hàng giới hạn trong phiên live.

Mô hình khuyến mại gắn với livestream được kỳ vọng giúp TikTok Shop duy trì mức độ tương tác cao và giữ tốc độ tăng trưởng GMV như đã ghi nhận trong các mùa sale trước.