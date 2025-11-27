Phát hiện hàng nghìn túi xách 'fake' Hermes, Chanel, Louis Vuitton

Lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện các lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc cất giấu hơn 2.000 sản phẩm thời trang và phụ kiện giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, buộc xử lý theo quy định.

Một mẫu túi xách giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton bị thu giữ. Ảnh: Cục Hải quan.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới đây cho biết lực lượng chống buôn lậu hải quan đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ lô hàng trên 2.000 sản phẩm túi xách, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, tại Trụ sở Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (xã Đồng Đăng, Lạng Sơn), tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 39 mục hàng. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy ngoài 39 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, còn có một số mặt hàng không có trong khai báo, trong đó có 4 mục hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ gồm: 1.800 đôi dép trẻ em nhãn hiệu Crocs, 175 túi xách tay gắn nhãn hiệu Louis Vuitton, 65 túi xách tay gắn nhãn hiệu Chanel, 125 túi xách tay gắn nhãn hiệu Hermes.

Tất cả số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%. Hiện, cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng hải quan cũng ngăn chặn, bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cất giấu hơn 2.000 sản phẩm gồm giày dép, balo, váy áo giả mạo nhãn hiệu Crocs, Nike, Balmain, trên nhãn hàng hóa có chữ “Made in Viet Nam” cùng 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu Oppo…

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa trong lô hàng gồm 15 mục hàng. Tuy nhiên, chỉ có 1/15 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan. Trong số 14/15 mục hàng còn lại có: 8 mục hàng khai thừa hoặc thiếu số lượng so với thực tế hàng hóa; 6 mục hàng không có hàng hóa trên thực tế.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan còn phát hiện 21 mục hàng không có trong khai báo hải quan, trong đó có 5 mục hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả, cơ quan hải quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 250 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu 5 mục hàng giả mạo nhãn hiệu.