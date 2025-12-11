Quốc hội bế mạc kỳ họp lịch sử

Sau 40 ngày làm việc liên tục, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã chính thức bế mạc, khép lại kỳ họp có thời gian họp dài, xem xét khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 11/12. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 11/12, Quốc hội đã tiến hành Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp dài nhất, khối lượng việc lớn nhất

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp lịch sử của Quốc hội với thời gian họp dài, xem xét thông qua khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp; các nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước; tổng kết nhiệm kỳ; giám sát tối cao…

Tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Đồng thời thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước chi thường xuyên; điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 170/2024 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa; đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trong đó, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới. Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước hướng đến mục tiêu năm 2030.

Khẩn trương triển khai đồng bộ luật, nghị quyết đã được thông qua

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Quốc hội phải họp trực tuyến trong điều kiện giãn cách, nhiều đại biểu phải cách ly, đeo khẩu trang dự họp. Thời gian cuối nhiệm kỳ, trên khắp cả nước, liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đất nước lại phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Trước bối cảnh đó, cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao nghị viện; góp phần đảm bảo: ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát, bội chi ngân sách Nhà nước và các chỉ tiêu về nợ công; thặng dư thương mại liên tục ở mức cao…

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế.

Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế… tạo nền tảng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

“Nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đồng thời khẳng định Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu sẽ cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.