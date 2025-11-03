Sau cú rơi hơn 40 điểm, liệu VN-Index còn cửa hồi phục?

Thị trường khép lại tuần giảm mạnh khi VN-Index rơi xuống dưới 1.640 điểm. Nhiều công ty chứng khoán nhận định vùng 1.620-1.640 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Dòng tiền ồ ạt thoái lui khỏi thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index khép lại một tuần giao dịch đầy biến động khi mở đầu bằng áp lực bán mạnh, sau đó nhanh chóng hồi phục về vùng 1.675 điểm. Tuy nhiên, những phiên kế tiếp chứng kiến đà suy yếu lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là chứng khoán, ngân hàng và bộ 3 "họ Vin" (VIC, VHM, VRE) khiến chỉ số tiếp tục chịu áp lực giảm điểm.

Trái lại, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tập trung ở các mã cao su và dầu khí, vốn là những ngành chưa tăng mạnh thời gian qua.

Phiên cuối tuần, thị trường mở cửa trong sắc đỏ, áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên, đặc biệt ở nhóm Vingroup và ngân hàng, khiến chỉ số lao dốc. Kết tuần, VN-Index dừng tại mốc 1.639,65 điểm, mất 43,53 điểm, tương đương giảm 2,6% so với tuần trước.

Khoảng 44% cổ phiếu vẫn trong xu hướng tăng

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index khép lại tuần giao dịch bằng cây nến đỏ, kèm thanh khoản tăng nhẹ, phản ánh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm chưa có dấu hiệu đảo chiều dù chỉ số đã lùi gần vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.630 điểm, tương ứng đáy cũ gần nhất. VCBS cho rằng các chỉ báo củng cố cho nhận định xu hướng giảm còn tiếp diễn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo cũng tiếp tục đi xuống, cho thấy khả năng thị trường sẽ điều chỉnh thêm trong phiên đầu tuần, trước khi có thể hồi phục kỹ thuật quanh mốc 1.630 điểm.

VN-Index giảm hơn 43 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định việc VN-Index giảm mạnh gần 30 điểm trong phiên cuối tuần cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm. Thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lực cung hiện tại.

Do đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, rà soát danh mục, kiên quyết cơ cấu lại những vị thế thua lỗ, duy trì sức mua và tâm lý ổn định để tận dụng các nhịp hồi phục trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần, nhưng VN-Index nhiều khả năng đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm. Dù chỉ số chịu tác động tiêu cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Yuanta nhận thấy nhiều cổ phiếu đã thoát khỏi vùng quá bán và đang bước vào giai đoạn hồi phục kỹ thuật. Cơ hội mua mới cũng đang dần xuất hiện khi rủi ro ngắn hạn có xu hướng giảm.

Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn ở mức giảm, khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp, khoảng 20-40% danh mục, đồng thời có thể cân nhắc mua mới với tỷ trọng nhỏ.

Trong trung hạn (1-5 tháng), xu hướng tăng vẫn được giữ vững. Theo Yuanta, nhịp điều chỉnh hiện tại chỉ mang tính kỹ thuật, với nhóm VNMidcaps và VNSmallcaps đã lùi về vùng hỗ trợ trung hạn, có thể sớm hồi phục trong tuần này.

Hệ thống chỉ báo của Yuanta cho thấy khoảng 44% cổ phiếu vẫn trong xu hướng tăng, phản ánh thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và phân hóa. Do đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, song hạn chế giải ngân thêm.

Kỳ vọng vùng hỗ trợ 1.620-1.640 điểm

Theo Chứng khoán SSI, VN-Index tiếp tục nới rộng đà giảm và lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.640 điểm trong bối cảnh các chỉ báo động lượng ngắn hạn vẫn phát tín hiệu suy yếu. Diễn biến tích lũy của chỉ số được nâng đỡ bởi vùng 1.600-1.610 điểm, được đánh giá là khu vực mang tính xác nhận cho xu hướng sắp tới của thị trường.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi biên độ dao động lớn và thanh khoản suy giảm.

Tuy vậy, vùng 1.620-1.625 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ khá cứng từ tháng 8 đến nay. Trong những phiên tới, VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chắc chắn hơn.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định dưới áp lực giảm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có khả năng kiểm định lại vùng 1.620 điểm. Đây là khu vực từng nhiều lần xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh kể từ tháng 8, cho thấy mặt bằng định giá hiện tại vẫn được phần lớn nhà đầu tư chấp nhận.

Theo TPS, vùng giá này có thể trở thành lớp đệm quan trọng củng cố cho xu hướng tăng trung - dài hạn của thị trường.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap tin rằng vùng 1.620 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo cho chỉ số VN-Index. Nhà môi giới duy trì quan điểm cho rằng khả năng xuất hiện hoạt động mua giá thấp trên các nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ, vật liệu nhằm giúp chỉ số giữ được biên độ 1.620-1.700 điểm trong giai đoạn tiếp theo.