Chủ tịch TP.HCM: Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là cứu cánh

Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là "cứu cánh", tạo động lực giúp TP.HCM và Việt Nam bứt phá trong phát triển thời gian tới.

Các đại biểu cấp cao cùng dự buổi ăn trưa và làm việc với lãnh đạo Chính phủ trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế mùa thu. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau các phiên thảo luận buổi sáng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, trưa 26/11, các đại biểu cấp cao, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng dự buổi ăn trưa và làm việc với lãnh đạo Chính phủ, TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), thảo luận về chủ đề "Hợp tác vì mục tiêu xanh trong kỷ nguyên số hướng tới nền kinh tế thông minh".

Cam kết đồng hành cùng TP.HCM và Việt Nam

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT CMC Corporation cho biết với vai trò là một trong những tập đoàn công nghệ số hàng đầu Việt Nam, CMC cam kết đồng hành đưa TP.HCM trở thành trung tâm số và trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông Chính, CMC đang triển khai nhiều dự án về chuyển đổi số và ứng dụng AI, trong đó có cụm chuyển đổi số của thành phố và dự án xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn tại Khu Công nghệ cao.

CMC cũng đẩy mạnh hợp tác "ba nhà" giữa đại học - doanh nghiệp công nghệ - chính quyền để phát triển nguồn nhân lực số, đồng thời hỗ trợ thành phố xây dựng chiến lược ứng dụng AI trong quản trị đô thị.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT CMC Corporation tại buổi làm việc. Ảnh: Duy Hiệu.

Về phía đại diện các quốc gia, ông Marc. E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng khẳng định Mỹ sẽ đồng hành cùng Việt Nam trên con đường hướng tới quốc gia thu nhập cao và công nghệ cao.

Theo đó, ông nêu 3 lĩnh vực hai nước có thể hợp tác đồng hành phát triển, gồm: phát triển hạ tầng năng lượng sạch để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cao về độ tin cậy và bảo mật; và đào tạo nguồn nhân lực AI thông qua hợp tác giữa doanh nghiệp Mỹ với các trường đại học Việt Nam.

Đại sứ cho biết chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.

TP.HCM sẵn sàng là nơi để thí nghiệm các chính sách chưa có tiền lệ

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận sau hơn 50 năm tập trung xây dựng đất nước, Việt Nam đã thoát khỏi nghèo đói và đạt mức thu nhập trung bình cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Việt Nam tiếp tục bứt phá.

"Đây là câu hỏi lớn mà TP.HCM và Việt Nam đang đặt ra, phải chăng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là cứu cánh cho chúng ta. Tôi nghĩ câu trả lời là đúng", lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.

Với TP.HCM, ông Được cho biết TP xác định hai đột phá chiến lược trong giai đoạn tới là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, song song với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn lắng nghe đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước góp ý, bàn thảo, thiết lập hợp tác, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông qua diễn đàn lần này, TP sẽ tích cực tiếp thu kinh nghiệm và sáng kiến từ chuyên gia quốc tế, đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận các gợi ý về kết nối cơ sở dữ liệu, triển khai công nghệ mới và các mô hình thử nghiệm chính sách. TP.HCM khẳng định sẽ phối hợp với các bộ ngành để cụ thể hóa các cam kết và sáng kiến đạt được tại diễn đàn, hướng đến triển khai trong thời gian tới.

Chính quyền TP cam kết ổn định, nhất quán trong thực thi chính sách; luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, TP.HCM cũng sẵn sàng là nơi để thí nghiệm các chính sách mới, thậm chí là các chính sách chưa có tiền lệ.

Theo đó, lãnh đạo thành phố kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đến tìm hiểu, hợp tác và khởi nghiệp tại TP.HCM. Thành phố cam kết hướng đến một môi trường công bằng, đổi mới, thấu hiểu và rộng mở, với kỳ vọng trở nên mạnh mẽ hơn và vươn xa hơn trong tương lai.