TP.HCM 'bắt tay' Binance phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế

Sở Tài chính TP.HCM và Tập đoàn Binance vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Nghi thức ra mắt Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng đại diện các bộ, ngành và các quỹ đầu tư quốc tế.

TP.HCM là một trong hai địa điểm hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Đây là một trong những nền tảng để thành phố hướng tới trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Sở Tài chính TP.HCM đã được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp và triển khai thực hiện các chính sách cho việc thành lập này.

Về phía Binance, đây là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hệ sinh thái blockchain và giao dịch tài sản số theo khối lượng giao dịch. Doanh nghiệp cho biết luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững cho ngành blockchain, tài sản số và tích cực tham gia đóng góp chính sách tại các thị trường mà doanh nghiệp hiện diện.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất mục tiêu hợp tác trên 4 lĩnh vực chính, gồm phối hợp, tạo điều kiện và giới thiệu các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và quỹ đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh và vận hành tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản số, công nghệ blockchain và cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số.

Đồng thời, hai bên cũng sẽ xây dựng, đề xuất thử nghiệm và tổ chức hoạt động theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các dự án liên quan đến tài sản số tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM khi có đủ hành lang pháp lý cho các nội dung này và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó là hợp tác xây dựng, hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính...

Các nội dung hợp tác bao gồm trao đổi thực tiễn và hỗ trợ tư vấn về tài sản số và công nghệ blockchain, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tuân thủ các thông lệ cũng như tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là nâng cao năng lực thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo cho các cơ quan quản lý, trao đổi kinh nghiệm nhân sự và chuyên gia tài chính, cũng như các chương trình trao đổi chuyên gia trọng điểm.

Đồng thời, hai bên tìm hiểu khả năng hợp tác để cung cấp hỗ trợ tư vấn thiết lập cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số; các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); blockchain, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính.

Nội dung hợp tác còn mở ra điều kiện kết nối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế; đồng thời có thể đồng tổ chức các sự kiện quảng bá tại TP.HCM và các khu vực pháp lý liên quan khác.

Về phương thức hợp tác, hai bên thống nhất thành lập nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nhóm công tác này sẽ họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Sau khi Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được thành lập, Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ được chuyển giao cho cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện.

Lễ ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa TP.HCM và Binance. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện cũng thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế minh bạch, năng động và bền vững, phù hợp với mục tiêu chiến lược của Việt Nam đến năm 2030.

Tại chương trình CEO500 - Tea Connect, chiều 25/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo định hướng của Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội. TP.HCM phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay, cam kết tạo môi trường hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.