Gần 30 tập đoàn tài chính muốn tham gia trung tâm tài chính ở TP.HCM

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam nhận được sự quan tâm mạnh mẽ khi có gần 30 doanh nghiệp tài chính lớn đăng ký tham gia ngay từ giai đoạn đầu.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM dự kiến hoạt động vào cuối năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Peng Yang, CEO Ant International (Singapore), trao đổi về các cơ hội hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (IFC-HCM).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh sự quan tâm của Ant International đối với thành phố và cho biết đến nay, các công tác chuẩn bị cho việc đưa IFC-HCM vào vận hành cuối năm nay đã gần hoàn tất.

Theo ông Được, IFC-HCM đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, với gần 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia từ giai đoạn đầu. TP.HCM mong muốn tất cả doanh nghiệp đồng hành trong việc xây dựng IFC-HCM sẽ đặt trụ sở, phát triển hoạt động tại TP.

Hiện nay, TP.HCM đang phối hợp cùng Nasdaq Finance - đơn vị đồng phát triển trung tâm nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, mở và hội nhập. Ông Nguyễn Văn Được đánh giá Ant International có nhiều thế mạnh phù hợp với định hướng của TP, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán số và đổi mới công nghệ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với ông Yang Peng, CEO Ant International, Singapore. Ảnh: SGGP.

Lãnh đạo Ant International cam kết đồng hành với TP.HCM trong quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Hiện doanh nghiệp đang xem xét chuyển một trung tâm nghiên cứu - phát triển về thanh toán số sang TP.HCM, đồng thời mở rộng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Peng Yang cho rằng TP.HCM không chỉ cần học hỏi các mô hình trung tâm tài chính lớn trên thế giới, mà cần tạo ra bản sắc và sự khác biệt của riêng mình để trở nên hấp dẫn. Ông gợi ý TP có thể hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm thương mại toàn cầu, triển khai cơ chế thử nghiệm "sandbox" và các chính sách đặc thù để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - thương mại.

Bên cạnh vai trò thương mại, CEO Ant International nhận định TP.HCM có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nhất là trong lĩnh vực AI và công nghệ số. Ông nhìn nhận ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tìm đến Việt Nam để đặt trung tâm dữ liệu, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của IFC-HCM.