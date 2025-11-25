Loạt phát minh và sáng chế 4.0 quy tụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 25/11, không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 3 năm 2025 (GRECO 2025) đang trong những giai đoạn cuối cùng trước khi khai mạc vào tối nay.

GRECO 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0”. Đây là sự kiện trọng điểm nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ xanh và chuyển đổi xanh.

Sự kiện GRECO 2025 diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang ở bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trong quá trình phát triển khi vừa hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính, nơi 3 cực kinh tế năng động nhất Việt Nam hội tụ, mở ra giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển.

Không gian trưng bày GRECO 2025 được thiết kế phân chia thành 3 phân khu chính gồm: (1) Khu vực trưng bày các thành tựu công nghệ số, đổi mới sáng tạo, AI, công nghệ bán dẫn, vi mạch và các ứng dụng khoa học công nghệ cao phục vụ chuyển đổi xanh; (2) Khu vực giới thiệu sản phẩm chuyên ngành, bao gồm các giải pháp cốt lõi về năng lượng, giao thông, đô thị thông minh, tài chính, du lịch và tiêu dùng xanh; và (3) Khu vực phát triển bền vững, tôn vinh các doanh nghiệp theo định hướng ESG và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khẳng định quyết tâm xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn và bền vững của thành phố.

Tại khu trưng bày của Toyota , hãng giới thiệu mẫu xe Camry Hybrid HEV TOP, phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry 2025 với giá niêm yết hơn 1,5 tỷ đồng . Xe sử dụng động cơ hybrid 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 224 mã lực và hộp số e-CVT, nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Công nghệ túi phân hủy được làm từ các nguyên liệu hữu cơ, phân hủy trong tự nhiên 3-6 tháng, không ảnh hưởng đến khả năng phát triển của động, thực vật.

Mục tiêu xuyên suốt của chương trình lần này là hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành phố, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội trao đổi, giao lưu với doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế để xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, và tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn ra từ ngày 25-30/11, không gian triển lãm hướng đến mục tiêu trở thành sự kiện hàng đầu của thành phố trong chuỗi các sự kiện ngoại giao kinh tế nhằm giới thiệu, kết nối và lan tỏa các phát minh, sáng chế, công nghệ ứng dụng AI cùng các giải pháp tăng trưởng xanh và ứng dụng công nghệ tiên tiến, đột phá.

Công nghệ in 3D tái tạo vùng mặt bằng AI của Viện công nghệ Cirtech (Đại học HUTECH) hỗ trợ ngành y tế thiết kế các mô sinh học, mô hình giải phẫu bộ phận cơ thể con người (xương, răng, tai giả…).

Chương trình năm nay còn tạo điểm nhấn với chuỗi hoạt động đa dạng như các hội thảo chuyên đề về đào tạo công nghệ bán dẫn, hoạt động bảo vệ môi trường “đổi rác lấy quà”, cùng các hoạt động kết nối giao thương và học tập kinh nghiệm từ các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện GRECO 2025 khẳng định nỗ lực của TP.HCM trong việc xây dựng hình ảnh một đô thị xanh, thông minh, lấy con người làm trung tâm và hòa nhịp cùng xu thế phát triển bền vững của thế giới.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi giới trẻ TP.HCM khởi nghiệp không chỉ để làm giàu mà còn để giải quyết các vấn đề của xã hội, đất nước.

