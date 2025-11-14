Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mang tiện ích đến khách hàng

  • Thứ sáu, 14/11/2025 19:30 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Dù thời tiết diễn biến cực đoan, EVNSPC vãn bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định nhờ vào việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cũng như chuyển đổi số vào kinh doanh.

Các Công ty Điện lực thuộc EVNSPC tăng cường thi công hotline, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong 10 tháng năm 2025, thời tiết diễn biến cực đoan đã gây nhiều thách thức cho hoạt động sản xuất của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Song, với các giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh, EVNSPC đã bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn địa bàn 08 tỉnh, thành phố phía Nam.

Trong tháng 10, sản lượng điện tiêu thụ toàn EVNSPC đạt 5,95 tỷ kWh, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế đến tháng 10, sản lượng điện tiêu thụ đạt 70,66 tỷ kWh, tăng 2,59% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập.

Các chỉ tiêu về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVN giao. Với hệ thống các kênh chăm sóc khách hàng hiện đại, đa kênh, bắt kịp xu hướng nền kinh tế số, xã hội số như: tổng đài CSKH 1900 1006-1900 9000, Email, Website, Zalo, Facebook, App CSKH,… EVNSPC đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng sử dụng điện mọi lúc, mọi nơi, nâng cao trải nghiệm và thuận tiện, gia tăng lợi ích tối đa cho khách hàng.

100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến mức độ 4; 100% tỷ lệ giao dịch được theo phương thức điện tử; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 99,99%, vượt kế hoạch EVN giao 4,29%; tỷ lệ công tơ điện tử của EVNSPC đạt 99,93%.

Dien luc mien Nam, day manh ung dung, khoa hoc cong nghe, he thong dien, san luong dien anh 1

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong kiểm tra lưới điện.

EVNSPC cũng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành thông qua các phần mềm như PMIS (quản lý mất điện, quản lý vật tư thiết bị điện, quản lý vận hành lưới điện cao thế,…), phần mềm Giám sát an toàn, ứng dụng hiện trường trên nền tảng mobile, các công nghệ về tự động hóa, điều khiển xa...

Nhờ đó, các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI đều cải thiện rõ rệt so với kế hoạch EVN giao; tổn thất điện năng lũy kế đạt 3,45%, thấp hơn kế hoạch điều hành 0,25%; sự cố lưới điện 110kV và trung hạ áp giảm so với cùng kỳ.

Dien luc mien Nam, day manh ung dung, khoa hoc cong nghe, he thong dien, san luong dien anh 2

CBCNV EVNSPC tăng cường kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyêt trên lưới điện trước mùa mưa bão.

Trong công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, triều cường giúp người dân, khách hàng phòng tránh các rủi ro, tai nạn liên quan đến điện bằng các thông tin cảnh báo đăng tải thường xuyên trên App CSKH, Zalo CSKH và các kênh mạng xã hội của ngành Điện và EVNSPC như Facebook, Tiktok, Youtube,…; đồng thời EVNSPC cũng liên tục cảnh báo về tình trạng kẻ xấu lợi dụng thông tin sáp nhập tỉnh, thanh toán tiền điện, hướng dẫn cài App chăm sóc khách hàng… giả mạo nhân viên Điện lực để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Công tác đầu tư xây dựng của EVNSPC tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Luỹ kế 10 tháng năm nay, EVNSPC đã khởi công 49 công trình và đóng điện 86 công trình, trong đó có những công trình kéo dài nhiều năm, góp phần củng cố hạ tầng lưới điện và nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn quản lý.

Dien luc mien Nam, day manh ung dung, khoa hoc cong nghe, he thong dien, san luong dien anh 3

EVNSPC đóng điện giai đoạn 2 dự án "Lộ ra 110kV trạm 220kV Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long" trong tháng 10.

Từ nay đến cuối năm, EVNSPC tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong các tháng cuối năm cũng như năm 2026.

