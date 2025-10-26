EVNSPC quyết liệt đầu tư các công trình, đảm bảo điện cho miền Nam

Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khởi công 48 công trình, đóng điện 83 công trình lưới điện 110 kV. Tổng vốn giải ngân gần 12.300 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch.

Trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang) là một trong 2 công trình của EVNSPC chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Những con số ấn tượng này tiếp tục là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm và đổi mới cách làm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn EVNSPC.

Không để khó khăn, vướng mắc thành điểm nghẽn

Trước nhu cầu về nguồn điện chất lượng, tin cậy ngày càng tăng, nhất là ở các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, thực hiện sứ mệnh "Điện đi trước một bước", EVNSPC xác định việc hoàn thành công tác đầu tư xây dựng không chỉ để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng cường khả cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, mà còn góp phần thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo EVNSPC đã quyết liệt đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, thực thi, tạo nên những dấu ấn nổi bật trong năm 2025.

Ngay từ cuối năm ngoái, Đảng ủy EVNSPC đã ban hành Nghị quyết số 386-NQ/ĐU ngày 30/12/2024 về việc tập trung hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2025. Nghị quyết nêu rõ EVNSPC tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nòng cốt để quyết liệt chỉ đạo, điều hành. Từng công trình điện, đặc biệt là các công trình trọng điểm, cấp bách cần phân công bố trí các cán bộ có năng lực nhất, tâm huyết nhất để thực hiện.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đầu tư xây dựng phải được kịp thời giải quyết hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo tinh thần "rõ ràng, cụ thể, đúng thẩm quyền"; không để khó khăn, vướng mắc trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ công tác đầu tư xây dựng...

Trạm biến áp 110 kV Thới Bình, tỉnh Cà Mau đóng điện ngày 30/9.

Ông Bùi Quốc Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết năm 2025, thay vì dồn khối lượng đóng điện các công trình vào cuối năm như thông lệ, lãnh đạo EVNSPC chủ trương thay đổi kế hoạch điều hành, đẩy mạnh tiến độ thi công ngay từ những ngày, tháng đầu năm, nhằm tận dụng mùa khô - "thời gian vàng" trong thi công, xây lắp, vận chuyển vật tư thiết bị.

Quyết định này không chỉ thể hiện tư duy điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn, mà còn giúp tổng công ty làm chủ kế hoạch, tiến độ, phân bổ nhân lực và nguồn lực hiệu quả. Thay vì thụ động triển khai theo lối cũ, EVNSPC đã chủ động nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành động lực.

Song song đó, EVNSPC đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa nguồn nhân lực và phát huy sức mạnh tập thể trong công tác đầu tư xây dựng. Bên cạnh hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, EVNSPC còn triển khai các công cụ số để cập nhật, theo dõi và kiểm soát tiến độ từng dự án theo thời gian thực.

Các nhóm Zalo theo dõi tiến độ từng công trình, các cuộc họp qua Zoom, hội nghị truyền hình... được triển khai, giúp việc trao đổi thông tin, chỉ đạo và điều hành được thực hiện nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả hơn. Nhờ đó, các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời.

Đảng ủy HĐTV, Ban Tổng giám đốc EVNSPC cũng chỉ đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên rà soát, tinh gọn thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, hạn chế thay đổi nhằm tiết kiệm chi phí; quản lý chặt chẽ nguồn lực, bảo đảm đồng vốn bỏ ra mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài...

Hàng tháng, EVNSPC tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đóng điện các công trình.

Kết quả, nhiều công trình chỉ hoàn thành trong 4-5 tháng, giảm đáng kể chi phí nhân lực và vật lực mà vẫn bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, an toàn.

Hàng tháng, lãnh đạo EVNSPC cũng họp kiểm điểm tiến độ tình hình thực hiện trong tháng, từ đó ban hành chi tiết tiến độ theo kế hoạch ngày cho các tháng tiếp theo; đồng thời khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm nêu gương, đoàn kết

Lãnh đạo EVNSPC, từ Chủ tịch, các thành viên trong Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc trong Ban điều hành hàng tuần đều trực tiếp xuống hiện trường, bám sát từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên.

Đặc biệt, vào những dịp lễ tết như Tết Nguyên đán 2025, dịp lễ 30/4-1/5, 2/9... và các ngày nghỉ cuối tuần, tinh thần nêu gương đó đã lan toả mạnh mẽ, thôi thúc hàng vạn kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ tết trên các công trường.

Lãnh đạo EVNSPC thường xuyên sâu sát trên những công trình trọng điểm.

EVNSPC còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Việc thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giúp tổng công ty vừa nắm bắt được nhu cầu điện để kịp thời đầu tư đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, vừa kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tránh tình trạng các công trình kéo dài, gây lãng phí.

Đặc biệt, với một số địa phương, EVNSPC ký kết quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - một trong những khâu quan trọng quyết định tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án. Điển hình là sự phối hợp giữa EVNSPC và UBND tỉnh Bến Tre (cũ), nay là Vĩnh Long.

Sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND các địa phương, các sở, ngành và UBND các cấp đã mang lại hiệu quả rõ rệt... Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành thường xuyên phối hợp với đơn vị của EVNSPC đến từng gia đình chưa đồng thuận trong công tác bàn giao mặt bằng để vận động, chia sẻ về tầm quan trọng, ý nghĩa của từng công trình.

Nhờ đó, nhiều công trình đã khởi công, đóng điện đạt và vượt kế hoạch, như đường dây 110 kV Giao Long - Phú Thuận; đường dây 110 kV Ba Tri - Bình Thạnh; cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110 kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày; trạm biến áp 110 kV Phú Thuận; trạm 110 kV An Hiệp và đường dây 110 kV từ 220 kV Bến Tre - 110 kV An Hiệp...

Phó tổng giám đốc EVNSPC Đào Hoà Bình (ngoài cùng bên phải) tặng quà, động viên lực lượng thi công trên công trường ở tỉnh Cà Mau.

Với những giải pháp đồng bộ, 9 tháng đầu năm, EVNSPC đã khởi công 48 công trình, đóng điện 83 công trình lưới điện 110 kV, trong đó có nhiều công trình tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Trong đó có 2 công trình trọng điểm kịp hoàn thành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), gồm trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang); lộ ra 220 kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Vị Thanh - Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ).

Đặc biệt, chỉ riêng 4 tháng đầu năm, EVNSPC đã hoàn thành 50 công trình lưới điện 110 kV, như những thành tích thiết thực nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Có thể khẳng định, sự đổi mới, tiên phong, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo EVNSPC; sự gương mẫu, đi đầu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong tổng công ty đã tạo dựng niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng tự hào trong toàn thể người lao động của EVNSPC, cũng như các nhà thầu trên công trường.