EVNSPC góp gần 10 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ và nhân dân Cuba

  • Thứ tư, 22/10/2025 19:30 (GMT+7)
Đây là số tiền mà toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quyên góp tại đơn vị.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp "tương thân, thương ái của dân tộc", ngày 8/10, Tổng giám đốc và Công đoàn EVNSPC đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 9441/CTLT-EVNSPC-CĐ.

Theo đó, Tổng công ty phát động mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động đóng góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và hỗ trợ nhân dân Cuba.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang và Tổng giám đốc Nguyễn Phước Đức ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.

Ngay sau khi phát động, các bộ phận, đơn vị trong toàn EVNSPC đã đồng loạt triển khai hoạt động quyên góp vào sáng 14/10.

Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai, hưởng ứng chương trình do EVNSPC phát động.

Từng cán bộ, kỹ sư, công nhân vận hành, nhân viên văn phòng, dù ở nơi đô thị hay khu vực nông thôn, hải đảo..., đều tự nguyện trích một phần thu nhập của mình để chia sẻ cùng đồng bào, tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung "vì miền Trung, miền Bắc thân yêu và vì tình hữu nghị Việt Nam - Cuba bền chặt".

Tổng số tiền quyên góp được là gần 10 tỷ đồng.

Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Long ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.

Ngay sau khi quyên góp được, đại diện lãnh đạo EVNSPC và các đơn vị thành viên đã tổ chức trao trực tiếp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và tại những địa phương có trụ sở các đơn vị thuộc EVNSPC.

Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên và người lao động EVNSPC còn tích cực hưởng ứng đóng góp qua các kênh vận động ở nơi cư trú, sinh hoạt tại địa phương...

Lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Hành động thiết thực này không chỉ góp phần giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình sâu sắc của ngành điện lực miền Nam. Người thợ điện miền Nam không chỉ thắp sáng bản làng, vùng nông thôn, đô thị mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia - đúng với slogan của EVN "Thắp sáng niềm tin".

Trong 9 tháng đầu năm, EVNSPC đã dành hơn 20,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, trong đó tài trợ xây dựng 315 căn nhà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại các tỉnh phía Nam theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đến nay, EVNSPC đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp hoàn thành công tác hỗ trợ xây dựng, bàn giao 315 căn nhà cho các hộ gia đình.

EVNSPC liên tục đóng điện 6 công trình chào mừng 50 năm thành lập

Trong ngày 19 và 20/4, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đưa vào vận hành 6 công trình và hạng mục lưới điện 110 kV tại Kiên Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Sóc Trăng, Cà Mau.

17:00 21/4/2025

Dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập của EVNSPC

Không tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm, Tổng công ty Điện lực miền Nam dành toàn bộ kinh phí và vận động thêm để xây mới 815 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

09:30 19/4/2025

EVNSPC cảnh báo khẩn: Giả danh nhân viên điện lực lừa đảo tiền tỷ

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cảnh báo khẩn tình trạng kẻ gian giả danh nhân viên điện lực lừa đảo cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

19:30 13/10/2025

Vingroup lai co ky luc moi hinh anh

Vingroup lại có kỷ lục mới

2 giờ trước 16:44 24/10/2025

0

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong phiên 24/10 khi lực bán áp đảo. Trong đó, các cổ phiếu trụ như VIC, FPT và VNM vẫn nỗ lực giữ nhịp.

Tú San

