Đề xuất người dân lắp điện mặt trời mái nhà không phải báo cho EVN

  • Thứ tư, 22/10/2025 10:20 (GMT+7)
  • 10:20 22/10/2025

Bộ Công Thương đề xuất bỏ yêu cầu xin nhiều loại giấy phép khi lắp điện mặt trời mái nhà, chỉ cần thông báo tới UBND cấp xã để theo dõi và quản lý.

Bộ Công Thương đề xuất nhiều quy định đơn giản hóa thủ tục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Ảnh: T.L.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 57/2025 quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định 58/2025 về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều quy định đơn giản hóa thủ tục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống không đấu nối với điện lưới quốc gia chỉ cần gửi thông báo đến UBND cấp xã, thay vì phải xin nhiều loại giấy phép như trước đây.

Nội dung thông báo gồm tên chủ đầu tư, quy mô công suất, địa điểm, thời điểm bắt đầu và hoàn thành. UBND xã có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Sở Công Thương hàng năm.

Trường hợp có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, người dân hoặc doanh nghiệp chỉ cần điền thông tin theo mẫu quy định. UBND cấp xã tiếp nhận và chuyển thông tin tới đơn vị điện lực để quản lý, theo dõi và hướng dẫn thực hiện.

Các hộ lắp hệ thống có công suất dưới 1 kW (tính theo công suất inverter) không bắt buộc phải thông báo. Nếu có bán sản lượng điện dư, UBND xã phải báo cáo Sở Công Thương trong vòng 5 ngày làm việc để quản lý theo quy định.

Bộ Công Thương cũng đề xuất quy định đối tượng đăng ký khi lắp điện mặt trời mái nhà, bao gồm: Tổ chức, cá nhân có hệ thống đấu nối từ cấp trung áp trở lên và có bán điện dư, hoặc những đơn vị khác có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận này. Hồ sơ đăng ký chỉ cần mẫu thông tin và bản vẽ thiết kế, không bắt buộc giấy phép xây dựng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy hay các thủ tục môi trường.

Đáng chú ý, dự thảo cũng tăng tỷ lệ mua điện dư thừa tối đa từ 20% lên 50% nhằm khuyến khích hộ gia đình cung cấp phần điện không dùng hết cho hệ thống điện quốc gia. Giá mua điện được tính theo giá thị trường bình quân của năm trước do đơn vị vận hành thị trường công bố nhưng không vượt quá giá trần của điện mặt trời mặt đất cùng loại.

Với hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng, lắp trên công trình là tài sản công, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án. Phương án 1 là không được bán phần điện dư; phương án 2 là cho phép được bán điện dư theo Nghị quyết của Quốc hội.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

điện mặt trời mái nhà lắp điện mặt trời Tiền mã hóa EVN điện mặt trời mái nhà evn điện lực

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    EVN là công ty thuộc sở hữu Nhà nước chuyên cung cấp điện. Tập đoàn hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty kinh doanh điện và 1 tổng công ty phụ trách lĩnh vực truyền tải điện.

    • Thành lập: 1994
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

