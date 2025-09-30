Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gần 2 triệu hộ gia đình có điện trở lại sau bão số 10

Sau bão số 10, EVNNPC đã cấp điện trở lại cho hơn 1,8 triệu khách hàng, ưu tiên bệnh viện, trạm bơm và cơ sở phòng chống thiên tai.

Bão số 10 (Bualoi) khiến các tỉnh Bắc Trung Bộ mất điện diện rộng. Ảnh: Việt Linh.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến 7h ngày 30/9, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,8 triệu khách hàng, tương đương 52% số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Công tác xử lý sự cố đang được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”.

EVNNPC đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó sự cố, huy động lực lượng, vật tư và phương tiện để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý sự cố và từng bước khôi phục cấp điện. Trong quá trình triển khai, các đơn vị đặc biệt ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng như bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng, cơ quan phòng chống thiên tai và hệ thống thông tin liên lạc.

Hiện còn hơn 1,6 triệu khách hàng, tương đương gần 19% tổng số khách hàng EVNNPC quản lý, đang chờ được cấp điện trở lại.

Đối với lưới điện 110 kV, toàn bộ 35/35 trạm biến áp đã được khôi phục vận hành. Tuy nhiên, vẫn còn 7 đường dây chưa thể đưa vào hoạt động, trong đó 4 tuyến tại Thanh Hóa và 3 tuyến tại Nghệ An do mức độ thiệt hại nặng và điều kiện tiếp cận khó khăn.

Đối với lưới trung thế, lực lượng thi công đã đóng điện trở lại khoảng 47% số trạm biến áp và 57% số đường dây bị sự cố. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật đang làm việc xuyên ngày đêm, bất kể thời tiết và địa hình phức tạp để sớm đưa điện trở lại cho người dân. EVNNPC cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác thi công.

Bão số 10 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện trong phạm vi EVNNPC quản lý, khiến hơn 3,5 triệu khách hàng bị gián đoạn cấp điện.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng đã khôi phục cấp điện cho hơn 695.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Ước tính, toàn EVNCPC bị mất khoảng 24,50 MW công suất do bão số 10.

Minh Khánh

