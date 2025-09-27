Liên danh Masterise Homes làm dự án nhà xã hội hơn 4.000 tỷ ở Bắc Ninh

Bắc Ninh vừa phê duyệt dự án nhà ở xã hội số 2 tại Khu đô thị số 11-12, phường Tân Tiến. Quy mô dự án hơn 4.062 tỷ đồng, cung ứng khoảng 3.100 căn hộ cho 7.500 người.

Bắc Ninh sắp đón thêm 3.100 căn hộ nhà ở xã hội. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai dự án Khu nhà ở xã hội (NOXH) số 2 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến.

Dự án do liên danh CTCP Quản lý Đầu tư ACD, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes và CTCP Phát triển Nhà Phúc Đồng đảm nhận.

Masterise Homes, thành viên thuộc Masterise Group, hiện là đơn vị phát triển phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Doanh nghiệp hiện do ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995), con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, giữ cương vị Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Nhà Phúc Đồng có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Công ty này từng ghi dấu ấn khi đứng sau dự án chung cư nhà ở xã hội Hope Residences tại phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Tại dự án lần này, quy mô sử dụng đất là khoảng 7,16 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.062 tỷ đồng . Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm hơn 1.259 tỷ đồng , phần còn lại từ vốn vay và huy động hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng 12 tòa nhà cao từ 15-21 tầng, một tầng hầm cùng các khối dịch vụ và thương mại.

Toàn dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.100 căn hộ cao tầng với diện tích 44-77 m2, phục vụ chỗ ở cho khoảng 7.500 người. Trong đó, tỷ lệ căn hộ trên 70 m2 không vượt quá 10%. Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, không gian cộng đồng, công trình dịch vụ và hệ thống cây xanh.

Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết toàn tỉnh hiện triển khai 71 dự án NOXH với tổng diện tích đất khoảng 255 ha, dự kiến cung ứng 102.390 căn hộ (hơn 9,12 triệu m2 sàn). Đến nay, 26 dự án đã hoàn thành, 5 dự án hoàn thành một phần (tổng cộng 20.726 căn hộ), còn lại 45 dự án đang triển khai.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Bắc Ninh đã bổ sung thêm 12.649 căn hộ NOXH, đạt khoảng 80% kế hoạch năm.