Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Liên danh Masterise Homes làm dự án nhà xã hội hơn 4.000 tỷ ở Bắc Ninh

  • Thứ bảy, 27/9/2025 19:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bắc Ninh vừa phê duyệt dự án nhà ở xã hội số 2 tại Khu đô thị số 11-12, phường Tân Tiến. Quy mô dự án hơn 4.062 tỷ đồng, cung ứng khoảng 3.100 căn hộ cho 7.500 người.

Bắc Ninh sắp đón thêm 3.100 căn hộ nhà ở xã hội. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai dự án Khu nhà ở xã hội (NOXH) số 2 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến.

Dự án do liên danh CTCP Quản lý Đầu tư ACD, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes và CTCP Phát triển Nhà Phúc Đồng đảm nhận.

Masterise Homes, thành viên thuộc Masterise Group, hiện là đơn vị phát triển phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Doanh nghiệp hiện do ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995), con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, giữ cương vị Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Nhà Phúc Đồng có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Công ty này từng ghi dấu ấn khi đứng sau dự án chung cư nhà ở xã hội Hope Residences tại phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Tại dự án lần này, quy mô sử dụng đất là khoảng 7,16 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.062 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm hơn 1.259 tỷ đồng, phần còn lại từ vốn vay và huy động hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng 12 tòa nhà cao từ 15-21 tầng, một tầng hầm cùng các khối dịch vụ và thương mại.

Toàn dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.100 căn hộ cao tầng với diện tích 44-77 m2, phục vụ chỗ ở cho khoảng 7.500 người. Trong đó, tỷ lệ căn hộ trên 70 m2 không vượt quá 10%. Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, không gian cộng đồng, công trình dịch vụ và hệ thống cây xanh.

Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết toàn tỉnh hiện triển khai 71 dự án NOXH với tổng diện tích đất khoảng 255 ha, dự kiến cung ứng 102.390 căn hộ (hơn 9,12 triệu m2 sàn). Đến nay, 26 dự án đã hoàn thành, 5 dự án hoàn thành một phần (tổng cộng 20.726 căn hộ), còn lại 45 dự án đang triển khai.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Bắc Ninh đã bổ sung thêm 12.649 căn hộ NOXH, đạt khoảng 80% kế hoạch năm.

Vinhomes quá khác biệt giữa nhóm tập đoàn địa ốc tỷ USD

Sau thương vụ hợp nhất Sunshine Homes vào Sunshine Group, bản đồ vốn hóa ngành bất động sản nhà ở đã có sự xáo trộn lớn, nhưng tại đó Vinhomes vẫn duy trì sự khác biệt quá lớn.

3 giờ trước

Thủ tướng: Giá nhà phải phù hợp thu nhập người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, giá nhà thương mại phải phù hợp thu nhập người dân, đảm bảo quyền "an cư lạc nghiệp".

20:44 22/9/2025

Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 600.000 tỷ đầu tiên

Cổ phiếu VIC tăng vọt 6% lên đỉnh mới 158.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup chạm mốc 613.000 tỷ đồng và trở thành điểm sáng kéo VN-Index tăng gần 9 điểm trong phiên 25/9.

15:59 25/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

nhà ở xã hội Bắc Ninh Tiền mã hóa nhà ở xã hội masterise homes bắc ninh

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

Đọc tiếp

Dong cua 4 san bay do bao Bualoi hinh anh

Đóng cửa 4 sân bay do bão Bualoi

34 phút trước 20:22 27/9/2025

0

Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay trong 2 ngày 28-29/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý