Vàng nhẫn vượt 136 triệu/lượng, vàng miếng vượt 139 triệu đồng

Trong phiên giao dịch đầu tuần (6/10), giá bán vàng miếng vượt 139 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn vượt mốc 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước leo cao kỷ lục. Ảnh: Đức Anh.

Trong phiên giao dịch sáng 6/10, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng, hiện được mua vào ở mức 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở 139,1 triệu đồng/lượng.

Bước sang tháng 10, dù đã ở vùng giá cao cuối tháng 9, vàng miếng vẫn tiếp tục tăng thêm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau 5 phiên giao dịch, để lập đỉnh lịch sử chưa từng có.

Không chỉ Công ty SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên trên 139 triệu đồng/lượng sáng nay, tương ứng tăng nửa triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 5/10. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này hiện neo giá quanh vùng 136,5-138,1 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP KỶ LỤC MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 137.1 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 139.1

Thị trường cũng chứng kiến giá vàng nhẫn tăng mạnh sáng nay. Trong đó, thương hiệu vàng quốc gia SJC tăng tới 600.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ, lên 132,9 - 135,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý sáng nay tăng 500.000 đồng giá giao dịch vàng nhẫn, nâng mức giá mua - bán lên 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá vàng nhẫn lên mức cao nhất thị trường tại 134,1 - 137,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giữ nguyên giá ở chiều mua vào nhưng tăng thêm 200.000 đồng ở chiều bán ra đối với vàng nhẫn 999, hiện niêm yết ở vùng 134 - 135,7 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở vùng 3.922 USD /ounce, tương ứng tăng 37 USD (+1%) so với giá chốt phiên liền trước. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 125 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 12 triệu đồng/lượng.