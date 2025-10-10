Từ nay, mua vàng trên 20 triệu bắt buộc phải chuyển khoản

Từ ngày 10/10, các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thanh toán qua chuyển khoản và cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng cũng bị bãi bỏ.

Từ 10/10, khách hàng mua vàng từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thanh toán qua chuyển khoản, không được trả tiền mặt. Ảnh: Trương Hiếu.

Hôm nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý… đồng loạt thông báo tới khách hàng về lưu ý liên quan quy định mới khi mua bán vàng miếng và vàng nhẫn chính thức có hiệu lực theo Nghị định 232/2025.

Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10.

Theo Nghị định mới, các giao dịch mua bán vàng trong ngày dưới 20 triệu đồng, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tuy nhiên, nếu tổng giá trị giao dịch trong ngày của cùng một khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, việc thanh toán bắt buộc phải thực hiện qua chuyển khoản từ tài khoản cá nhân đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng và phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc giao dịch, đồng thời đảm bảo xác thực thông tin khách hàng mà không tạo thêm thủ tục hành chính mới. Việc thanh toán qua tài khoản giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi dòng tiền, giảm nguy cơ gian lận, rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Bảo Tín Minh Châu thông báo tới khách hàng về lưu ý liên quan đến quy định mới chính thức có hiệu lực từ 10/10 theo Nghị định 232/2025. Ảnh: Facebook BTMC.

Ngoài ra cũng theo Nghị định 232, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng sẽ chính thức được bãi bỏ. Đây là thay đổi quan trọng, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất vàng miếng, vốn trước đây chỉ do Nhà nước đảm nhiệm.

Các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng các điều kiện như có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng , và không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, hoặc nếu có, đã hoàn thành các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với ngân hàng thương mại, tiêu chuẩn được đặt ra cao hơn, khi phải có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên, có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, và đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định an toàn hoạt động do NHNN ban hành.

Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, Vietcombank, VietinBank và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI, SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Sáng nay, các doanh nghiệp vàng trong nước đã điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Trong đó, giá vàng miếng trong nước hiện được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Đây cũng là phiên giảm giá đầu tiên của vàng miếng SJC sau chuỗi tăng kỷ lục liên tiếp trước đó, tạm thời giúp thị trường "hạ nhiệt".

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng đã giảm sâu so với cuối ngày hôm qua, hiện phổ biến dao động trên dưới 140 triệu đồng/lượng.