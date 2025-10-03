Sắp hết cảnh xếp hàng cả ngày chỉ mua được 1 chỉ vàng

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết khi Nghị định 232/2025 đi vào hiệu lực, nguồn cung vàng trên thị trường chắc chắn sẽ được cải thiện và đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thị trường.

Giá vàng tăng cao, các doanh nghiệp chỉ chấp nhận bán ra với số lượng "nhỏ giọt" khiến người dân phải xếp hàng nhiều giờ chỉ mua được 1-2 chỉ vàng. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tại buổi họp báo tình hình hoạt động ngành ngân hàng quý III/2025 diễn ra sáng nay, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) đã có cập nhật mới nhất liên quan tiến độ xây dựng Thông tư hướng dẫn các quy định tại Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng, tình trạng khan hiếm vàng diễn ra, thị trường đang rất mong đợi những thay đổi tích cực sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012. Hiện tại, NHNN cũng đang tập trung, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn để kịp thời có hiệu lực đến ngày 10/10 cùng với Nghị định 232.

Theo ông Tuấn, vấn đề mà thị trường cũng như nhiều người quan tâm hiện nay là làm sao để tăng cung cho thị trường vàng, cũng như các tiêu chuẩn, quy định về cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, hạn mức nhập khẩu, tham gia sản xuất vàng miếng...

"Đây cũng là mục tiêu của Chính phủ, trong Nghị định 232 cũng quy định rõ NHNN phải triển khai việc cấp phép này đảm bảo quy tắc công khai, minh bạch, tuân thủ theo cơ chế thị trường, cũng như căn cứ phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN", ông Tuấn nói, đồng thời nhấn mạnh khi Nghị định 232 đi vào hiệu lực, chắc chắn nguồn cung vàng trên thị trường sẽ đảm bảo hơn.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). Ảnh: Ngọc Mai/Tienphong.vn.

Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối đồng thời nhấn mạnh cùng với những thay đổi về cơ chế cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, tham gia sản xuất vàng miếng, nhà điều hành cũng đặt mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin chính thống trên thị trường vàng. Các nội dung này cũng sẽ có quy định cụ thể trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 232.

"Các quy định mới sẽ đảm bảo thị trường vàng vận hành tốt hơn, đảm bảo nhu cầu thực tế của thị trường", ông nói.

Trước đó, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025, NHNN đề xuất chậm nhất ngày 15/11 hàng năm, các đơn vị được cấp phép phải gửi hồ sơ đề nghị cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu đến NHNN, kèm tài liệu chứng minh vốn điều lệ, quy định nội bộ về quy trình sản xuất và báo cáo khắc phục sau thanh tra (nếu có).

Một tháng sau, tức trước ngày 15/12, NHNN sẽ cấp hạn mức xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, ngân hàng.

Nghị định 232 dự kiến có hiệu lực từ ngày 10/10. Vì thế thời điểm này, các đơn vị đủ điều kiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tham gia thị trường.

Ông Đào Công Thắng, quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, cho biết NHNN đã có hướng dẫn thủ tục xin giấy phép nhập khẩu vàng. Công ty sẽ tiến hành hoàn thiện các thủ tục đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý để nhập vàng nguyên liệu về sản xuất vàng miếng.

“Dây chuyền sản xuất công ty đã có sẵn từ trước đó, và từng gia công vàng miếng cho NHNN. Bây giờ chỉ cần làm các thủ tục xin giấy phép, nhập khẩu vàng miếng về là có thể sản xuất ngay để đáp ứng thị trường”, ông Đào Công Thắng chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Techcombank cũng cho biết ngân hàng này từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng. Tuy nhiên, với sự mở cửa của Nghị định 232, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để trở lại. Trong đó, Techcombank đã có các bước chuẩn bị trên nhiều phương diện như tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Nhà băng cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối.

Techcombank cũng sẵn sàng phát triển hệ thống phân phối không chỉ qua chi nhánh mà còn trên nền tảng số, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ mua bán vàng trực tuyến.

Việc xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng và mở rộng hoạt động cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng thương hiệu riêng... kỳ vọng khắc phục tình trạng khan hiếm vàng trên thị trường hiện nay. Việc có thêm các thương hiệu vàng mới, uy tín, từ các tổ chức tín dụng, cũng kỳ vọng giúp người dân có thêm lựa chọn, không còn cảnh xếp hàng nhiều giờ chỉ để mua 1-2 chỉ vàng như thời gian qua.