Mua bán vàng miếng sắp bị đánh thuế

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã trình Quốc hội đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với hoạt động mua bán vàng miếng, mà không áp dụng với vàng trang sức.

Bộ Tài chính đã trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,1% với giao dịch mua bán vàng miếng, trong khi vàng trang sức không bị tính thuế. Ảnh: Chí Hùng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay (3/10), ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết Bộ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế. Trong đó, Bộ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, mức thuế suất là 0,1%. Trong khi đó, đề xuất này không áp dụng với hoạt động mua bán vàng trang sức.

Thời gian áp dụng sẽ do Quốc hội giao Chính phủ quy định.

Đề xuất của Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước nói chung, đặc biệt là sản phẩm vàng miếng đã duy trì xu hướng tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Hiện tại, vàng miếng trong nước được giao dịch quanh mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng, dù đã giảm 600.000 đồng so với đỉnh lịch sử, giá vàng miếng hiện vẫn cao hơn gần 54 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương ứng mức tăng ròng 64% sau khoảng 9 tháng.

Đặc biệt, đà tăng mạnh của giá vàng miếng cũng kéo chênh lệch giữa mặt hàng này so với vàng thế giới lên gần 16 triệu đồng.

Trước đó, Thủ tướng cũng nhiều lần yêu cầu các cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an… có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách. Đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng.

Cũng tại buổi họp báo chiều nay, ông Lưu Đức Huy đã giải thích lý do Bộ Tài chính rút đề xuất đánh thuế thu nhập với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ. Cụ thể, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân cũng như các chuyên gia, Bộ đã tiếp thu, hoàn thiện theo hướng giữ như quy định hiện hành.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản sẽ bị áp thuế 2% trên giá chuyển nhượng.

Ông Huy cho biết thêm, hiện nay chính sách thuế đối với bất động sản vẫn chưa có thay đổi mới. Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu tổng thể các chính sách thuế liên quan, từ giao dịch, đăng ký, sử dụng cho đến chuyển nhượng bất động sản. Việc nghiên cứu sẽ được tiến hành đồng bộ, bảo đảm phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai đang được sửa đổi.