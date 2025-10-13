Techcombank bắt đầu tuyển 'gold trader'

Techcombank tuyển dụng vị trí Chuyên viên giao dịch vàng cấp cao (Senior Gold Trader) tại Hà Nội, chuẩn bị nguồn lực để tham gia sâu vào lĩnh vực kinh doanh vàng.

Techcombank bắt đầu tuyển chuyên viên giao dịch vàng khu vực Hà Nội. Ảnh: TCB.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý để thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) mới đây đã công bố tuyển dụng vị trí Chuyên viên giao dịch vàng cấp cao (Senior Gold Trader) tại Hà Nội.

Theo thông tin tuyển dụng, chuyên viên giao dịch vàng cao cấp của Techcombank sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ trọng yếu, từ phân tích thị trường và nhận diện cơ hội kinh doanh, đến quản trị danh mục và triển khai các giao dịch vàng trên thị trường chuyên nghiệp (pro-market).

Bên cạnh đó, vị trí này còn đóng vai trò điều phối hoạt động kinh doanh bán buôn và bán lẻ vàng trong toàn hệ thống, cũng như phối hợp phát triển các sản phẩm liên quan đến vàng phục vụ nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc giao dịch, Techcombank cũng nhấn mạnh yếu tố quản trị rủi ro toàn diện trong hoạt động vàng, bao gồm quản trị rủi ro thị trường, thanh khoản và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Techcombank yêu cầu ứng viên cho vị trí này phải am hiểu sâu thị trường tài chính và đặc biệt là thị trường vàng, có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm kinh doanh vàng, cùng mạng lưới quan hệ sâu rộng với các đối tác trong ngành.

Kinh nghiệm quản lý trạng thái vàng, năng lực phân tích và nhạy bén tài chính cũng là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, ngân hàng tìm kiếm ứng viên có khả năng làm việc liên nhóm chức năng và hiểu biết về các sản phẩm tài chính công nghệ.

Giới phân tích cho rằng việc Techcombank bắt đầu tuyển quân cho hoạt động giao dịch vàng không phải ngẫu nhiên. Trong nhiều tháng qua, Chính phủ đã chỉ đạo và Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia.

Sở giao dịch vàng quốc gia đi vào hoạt động được kỳ vọng giúp minh bạch hóa thị trường, giảm tình trạng đầu cơ và chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới. Khi sàn đi vào vận hành, các ngân hàng thương mại có thể đóng vai trò là thành viên giao dịch chủ chốt, trực tiếp tham gia mua bán, lưu ký và cung cấp sản phẩm vàng tài chính cho khách hàng.

Với nền tảng công nghệ mạnh và năng lực quản trị rủi ro được đánh giá cao trong hệ thống, Techcombank đang cho thấy bước chuẩn bị sớm và bài bản cho cuộc đua mới trên thị trường kim loại quý.

Trước đó, Phó tổng giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng cho biết với sự mở cửa của Nghị định 232/2025, ngân hàng đã tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Ngoài công tác nhân sự, nhà băng này đã chuẩn bị cơ sở vật chất, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối. Techcombank cũng sẵn sàng phát triển hệ thống phân phối không chỉ qua chi nhánh mà còn trên nền tảng số, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ mua bán vàng trực tuyến.

Đối với hoạt động sản xuất vàng, ông Thắng cho rằng việc xây dựng cơ sở chế tác vàng miếng cần thời gian và phụ thuộc vào nhu cầu. Tuy nhiên, Techcombank sẵn sàng triển khai khi thị trường đủ lớn, chủ động sản xuất giúp giảm chi phí, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước.

Techcombank là một trong 8 nhà băng đủ điều kiện cấp phép sản xuất vàng miếng, ngoài ra còn có Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB. Thị trường cũng có 3 doanh nghiệp đủ điều kiện cấp phép là Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI.