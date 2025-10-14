Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giải Marathon Techcombank và câu chuyện 'Vươn tầm Doanh nghiệp Việt'

  • Thứ ba, 14/10/2025 19:30 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và TP.HCM do Techcombank đồng hành gần 10 năm qua đã lan tỏa tinh thần sống khỏe, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.

Từ những bước chạy đầu tiên cách đây gần một thập kỷ đến tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" được lan tỏa khắp đất nước, giải marathon quy mô quốc tế của Techcombank đã bền bỉ đồng hành cùng hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần bứt phá trong thể thao qua 12 mùa liên tiếp. Sự kiên định của một doanh nghiệp Việt tiên phong đã góp phần xây dựng lối sống khỏe, sống tích cực cho người Việt.

Bản tin "Vươn tầm Doanh nghiệp Việt" phát sóng trên kênh VTV1 ngày 10/10 Các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.

Khởi nguồn từ tầm nhìn "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và Giải Marathon Quốc tế TP.HCM, với sự đồng hành của Techcombank, đã trở thành giải chạy biểu trưng của hai đô thị lớn nhất cả nước.

Sau gần 10 năm, từ con số 5.000 vận động viên ban đầu, quy mô giải nay đã tăng lên hơn 31.000 người mỗi năm, khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động thể thao mang tính kết nối cộng đồng sâu rộng.

Giai Marathon Techcombank anh 1

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị, Techcombank.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, cho biết ngân hàng kiên định đồng hành cùng hai giải chạy biểu trưng này với mong muốn chung tay cùng lãnh đạo TP Hà Nội và TP.HCM lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng lượng tích cực đến cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng một dân tộc khỏe mạnh và hạnh phúc là nền tảng vững chắc cho một quốc gia vượt trội. Hơn thế nữa, mỗi bước chạy cùng Techcombank không chỉ là hành trình thể thao mà còn là hành động sẻ chia thiết thực, khi mỗi năm chúng tôi đều gây quỹ cho các dự án thiện nguyện ý nghĩa", bà Diễm Tú chia sẻ.

Giai Marathon Techcombank anh 2

Nhờ sự đồng hành của các doanh nghiệp như Techcombank, ngày càng nhiều sự kiện tại Việt Nam tiệm cận với các giải chạy toàn cầu như Tokyo hay London Marathon.

Khi sức khỏe trở thành ưu tiên quốc gia, các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người đã trở thành minh chứng cho sự đồng lòng của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng.

Những bước chạy ngày càng khỏe mạnh hơn của người Việt qua từng mùa giải sẽ góp phần vì một Việt Nam vượt trội hơn nữa.

Hà Nội sẵn sàng cho giải marathon Quốc tế mùa thứ 4

Giải marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 sắp khởi tranh, hứa hẹn trải nghiệm chuẩn quốc tế và bùng nổ tinh thần sống khỏe.

14:59 15/9/2025

Techcombank gia tăng đặc quyền cá nhân hóa cho khách hàng thân thiết

Từ phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm", chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank không ngừng mang tới những giá trị vượt trội và trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

15 giờ trước

Techcombank và Cenvi miễn phí gói thành lập doanh nghiệp

Techcombank và đối tác Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp cho cá nhân có nhu cầu mở công ty hoặc hộ kinh doanh chuyển đổi với tổng giá trị lên đến 9 triệu đồng.

19:30 8/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

My hoan ap thue 100% voi Trung Quoc hinh anh

Mỹ hoãn áp thuế 100% với Trung Quốc

8 giờ trước 20:55 14/10/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trên lộ trình gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, trong bối cảnh hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Tú San

Giải Marathon Techcombank Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Techcombank Thái Minh Diễm Tú Giải marathon TP.HCM Techcombank Marathon

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý