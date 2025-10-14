Techcombank gia tăng đặc quyền cá nhân hóa cho khách hàng thân thiết

Từ phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm", chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank không ngừng mang tới những giá trị vượt trội và trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

Từ phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank không ngừng mang tới những giá trị vượt trội và trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

Với chủ đề “Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu”, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank không chỉ cho phép người dùng tích điểm mọi lúc mọi nơi, đổi quà, săn “flash deal” từ hàng loạt thương hiệu trong hệ sinh thái đối tác trên toàn quốc, mà còn thiết kế trải nghiệm liền mạch, ưu đãi cá nhân hóa theo hạng hội viên.

Thông qua chương trình đặc biệt này, khách hàng thân thiết của Techcombank có thể quy đổi điểm tích lũy U-Point thành nhiều phần quà hấp dẫn như tiền hoặc các ưu đãi phục vụ nhu cầu hàng ngày, từ mua sắm, du lịch, ăn uống, cho đến các dịch vụ cao cấp…

Đây là cơ chế dành riêng cho khách hàng thân thiết của Techcombank, trong đó điểm U-Point được tích lũy trên Techcombank Mobile thông qua các giao dịch với thẻ thanh toán, thẻ tín dụng. Khách hàng càng chi tiêu qua thẻ, điểm tích lũy càng nhiều.

Thời gian tới, ngân hàng dự kiến mở rộng cơ chế tích điểm U-Point với các khách hàng mở mới hoặc sử dụng những sản phẩm khác từ Techcombank.

Chương trình còn được thiết kế theo phân hạng hội viên Techcombank. Khách hàng càng lên hạng thì tích điểm dựa trên giá trị mỗi giao dịch càng cao, tích tới 25% giá trị giao dịch.

Đặc biệt, khách hàng có thể tối ưu lợi nhuận cùng Techcombank Sinh Lời Tự Động khi chọn tính năng đổi 1 đồng tiền lời = 2 điểm U-Point.

Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi điểm U-Point trên ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile để tùy ý sử dụng cũng như chia sẻ đặc quyền cùng người thân, bạn bè.

“Thông qua chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, chúng tôi muốn gia tăng những đặc quyền được cá nhân hóa dành cho từng khách hàng và góp phần gắn kết cùng người thân, bạn bè. Mỗi điểm thưởng được tích lũy hay những ‘deal’ giá trị chỉ từ 1 điểm U-Point sẽ nối dài thêm những giá trị và đặc quyền chỉ dành cho khách hàng của Techcombank.

Với hệ sinh thái tài chính hàng đầu Việt Nam do Techcombank dẫn dắt cùng các đối tác lớn uy tín, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển chương trình này trở thành một trong những kênh quan trọng để gia tăng ưu đãi trải nghiệm, giúp khách hàng gắn kết cùng người thân và gia đình”, bà Nguyễn Vân Linh - Phó giám đốc Khối Bán lẻ Techcombank chia sẻ.

Sự vượt trội của chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank nằm ở việc điểm tích lũy U-Point sẽ giúp mỗi chi tiêu của khách hàng đều trở nên có giá trị. Điểm có thể được sử dụng để đổi lấy những voucher chi tiêu hàng ngày như mua sắm, ẩm thực, du lịch và những trải nghiệm tiện ích khác. Nhờ đó, khách hàng tối đa hóa quyền lợi và giá trị nhận lại để tận hưởng “cuộc sống rực màu” cùng Techcombank.

Điểm U-Point còn có tính ứng dụng thực tế và gần gũi trong cuộc sống của khách hàng thông qua hệ thống đối tác rộng lớn, bao gồm 200 đối tác, 500 thương hiệu và có mặt tại 9.000 địa điểm trên toàn quốc, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực ăn uống, mua sắm, du lịch, giáo dục, y tế như Shopee, Phúc Long, Pharmacity...

Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank đã thực sự mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng cùng các tiện ích tài chính khác trên nền tảng ngân hàng số hàng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, khách hàng Techcombank còn được cung cấp trải nghiệm liền mạch khi liên kết tài khoản chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank và ví OneU để tận hưởng kho quà tặng lớn và sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích như mua vé ca nhạc, sự kiện giải trí, trả cước xe bằng U-Point… Toàn bộ quá trình từ tích điểm, theo dõi số điểm, săn flash deal, đổi ưu đãi, sử dụng voucher đều gói gọn trong cùng một giao diện đơn giản, dễ thao tác.

Một trong những đặc quyền mà các tín đồ săn deal không thể bỏ qua là dùng điểm U-Point để đổi voucher từ nhãn hàng. Bên cạnh đó, tại giao diện chương trình Khách hàng Thân thiết với chuyên mục Flash deal, khách hàng còn có thể dùng U-Point để đổi những voucher hấp dẫn từ các thương hiệu đối tác như Grab, Shopee, Phúc Long, Katinat.... Chỉ từ 1 điểm đã có thể đổi các deal hot, giảm đến 50% tại hàng chục thương hiệu ăn uống, mua sắm nổi tiếng.

Chương trình flash sale diễn ra vào thứ 4 hàng tuần trên app OneU, săn deal hot dành riêng cho nhóm Bạn Bè diễn ra vào ngày 15 và 30 hàng tháng, deal dành cho Gia Đình sẽ diễn ra vào ngày 14 và 28 hàng tháng.

Không những vậy, khách hàng còn có thể tặng điểm U-Point cho người thân, bạn bè như một cách san sẻ ưu đãi, cùng nhau hưởng những quyền lợi của chương trình này một cách tối ưu nhất.

Khách hàng cũng có thể sử dụng điểm U-Point để thanh toán trực tiếp một phần giá trị giao dịch thanh toán tại các địa điểm có sử dụng giải pháp nhận thanh toán QR cho cửa hàng.

Ngoài ra, hội viên Lotusmiles có thể đổi điểm U-Point sang dặm Bông Sen Vàng trên OneU, với 297 điểm U-Point tương đương với 1 dặm thưởng trên Lotusmiles.

Với hơn 12 triệu khách hàng đã sử dụng và hơn 870 triệu điểm thưởng U-Point đã chuyển thành hàng triệu phần quà ý nghĩa, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng những ưu đãi, để khách hàng “gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu”, tận hưởng cuộc sống cùng người thân một cách tốt nhất.