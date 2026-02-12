Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất ghi nợ tiền sử dụng đất trên sổ đỏ?

  • Thứ năm, 12/2/2026 17:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cử tri TP Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính cho phép người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả dần trong một thời hạn nhất định (5-10 năm).

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội liên quan đến việc miễn, giảm tiền sử dụng đất; cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất; tiếp tục xem xét giảm mức phí chuyển đổi cho các hộ có diện tích đất vườn, ao gắn liền với đất ở.

Cụ thể, cử tri đề nghị tiếp tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình khi chuyển đất vườn, ao sang đất ở trong hạn mức để chia tách cho con cái; cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và trả dần từ 5-10 năm nhằm giảm áp lực tài chính.

bo tai chinh anh 1

Đề xuất ghi nợ tiền sử dụng đất trên sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân khó khăn về tài chính.

Trả lời nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, hoặc khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải là đất ở sang đất ở đối với một số đối tượng.

Cụ thể, theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức khi thực hiện các thủ tục nêu trên.

Chính sách này gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Về đề xuất cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất và trả dần, Bộ Tài chính cho biết, việc ghi nợ đã được quy định tại Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Việc xác định đối tượng, mức tiền được ghi nợ, thời hạn ghi nợ, cũng như trình tự, thủ tục thanh toán và xóa nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo các nghị định chuyên ngành về tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm: Người được bố trí tái định cư; cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Đối với kiến nghị giảm mức phí chuyển đổi đất vườn, ao gắn liền với đất ở, kể cả trường hợp tách hộ, Bộ Tài chính cho biết, Quốc hội đã có quy định theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính cho người dân.

Cụ thể, Nghị quyết số 54/2025/QH15 của Quốc hội quy định mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong thửa đất có nhà ở theo hướng thấp hơn so với quy định chung, áp dụng đối với diện tích không vượt quá hai lần hạn mức giao đất ở.

Nội dung này đã được thể chế hóa tại các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP. Hà Nội, có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Hàng loạt căn nhà phố trăm tỷ trung tâm TP.HCM bất ngờ đổi chủ

Sau thời gian dài “nằm chờ” trên thị trường TP.HCM, nhiều căn nhà phố mặt tiền giá hàng trăm tỷ đồng tại các trục đường lớn bất ngờ được sang tay thành công cuối năm.

12 giờ trước

Cổ phiếu Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên tăng mạnh nhất 1 tháng qua, chỉ số VN-Index bật tăng hơn 42 điểm với thanh khoản vượt 34.000 tỷ, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

25:1491 hôm qua

Giá trị 4 tập đoàn vốn Nhà nước giảm 60.000 tỷ một ngày

4 cổ phiếu BID, PLX, GAS, GVR đại diện cho những doanh nghiệp "đầu tàu" vốn Nhà nước đồng loạt giảm sàn trong phiên 10/2, qua đó "thổi bay" khoảng 60.000 tỷ đồng vốn hóa.

16:53 10/2/2026

Theo Việt Linh/Tienphong.vn

    Bo Xay dung yeu cau danh gia tong the cau Long Bien hinh anh

    Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá tổng thể cầu Long Biên

    1 giờ trước 17:05 12/2/2026

    0

    Sau sự cố kỹ thuật tại nhịp 18 cầu Long Biên khiến ngành đường sắt phải tạm dừng cho chạy tàu qua cầu hơn 1 tuần, Bộ Xây dựng có văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ kết cấu công trình 120 năm tuổi này để chuẩn bị phương án bàn giao về Hà Nội.

    Chung khoan giao dich ca ngay khong noi 18.000 ty hinh anh

    Chứng khoán giao dịch cả ngày không nổi 18.000 tỷ

    1 giờ trước 17:05 12/2/2026

    0

    Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đến gần, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất 9 tháng khi giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 17.500 tỷ đồng.

