YouTuber đóng thuế thế nào?

Cơ quan thuế cho biết cá nhân có thu nhập từ sáng tạo nội dung số trên các nền tảng như YouTube nhưng chưa kê khai vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của từng thời kỳ.

Hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube được xác định là hoạt động cung cấp dịch vụ. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ vừa có hướng dẫn về nghĩa vụ thuế đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động sáng tạo nội dung số trên các nền tảng như YouTube sau khi nhận được thắc mắc của một người dân có thu nhập từ nước ngoài chuyển về nhưng chưa thực hiện kê khai thuế.

Cụ thể, trường hợp của ông Vy Hữu Đạt hoạt động trên YouTube một thời gian, có thu nhập từ nước ngoài chuyển về nhưng chưa kê khai thuế. Cá nhân này hỏi trường hợp doanh thu các năm trước dưới ngưỡng chịu thuế thì có phải kê khai thuế không. Cần làm thủ tục gì để kê khai bổ sung và cách xác định số thuế phải nộp đối với các khoản thu nhập này như thế nào.

Theo Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ, trường hợp cá nhân đã phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng chưa kê khai thuế thì nghĩa vụ khai thuế sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật áp dụng tại từng thời điểm. Nếu thuộc diện phải khai thuế, người nộp thuế cần lập hồ sơ kê khai theo đúng quy định và có thể liên hệ trực tiếp cơ quan thuế để được hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể.

Về cách tính thuế, cơ quan thuế chia thành hai giai đoạn. Đối với doanh thu phát sinh đến hết ngày 31/12/2025, cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Trong đó, hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube được xác định là hoạt động cung cấp dịch vụ. Số thuế phải nộp được tính trên toàn bộ doanh thu phát sinh, gồm thuế GTGT bằng 5% doanh thu và thuế TNCN bằng 2% doanh thu, tương đương tổng mức thuế 7%.

Ví dụ, một cá nhân có doanh thu từ YouTube là 500 triệu đồng trong năm 2025 sẽ phải nộp 25 triệu đồng thuế GTGT và 10 triệu đồng thuế TNCN, tổng cộng 35 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, cách tính thuế đối với người làm sáng tạo nội dung số đã thay đổi theo các quy định mới tại Nghị định 68/2026 và Nghị định 141/2026.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện theo 3 bước gồm xác định doanh thu năm để xem cá nhân có thuộc diện nộp thuế hay không, xác định phương pháp tính thuế áp dụng và tính số thuế phải nộp theo phương pháp tương ứng.

Điều này đồng nghĩa không phải mọi cá nhân có thu nhập từ sáng tạo nội dung số từ năm 2026 đều áp dụng công thức tính thuế cố định 5% thuế GTGT và 2% thuế TNCN như trước đây.

Vì thế, cơ quan thuế lưu ý những cá nhân có thu nhập từ các nền tảng số nhưng chưa thực hiện kê khai nên chủ động liên hệ cơ quan thuế, cung cấp thông tin về doanh thu và thời điểm phát sinh thu nhập để được hướng dẫn kê khai bổ sung và xác định chính xác nghĩa vụ thuế theo quy định.