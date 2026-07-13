Cục Thuế tăng tốc 'làm sạch' dữ liệu hơn 617.000 doanh nghiệp

Cục Thuế yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhằm "làm sạch" dữ liệu mã số thuế.

Cục Thuế vừa yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Động thái này nằm trong Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" do Cục Thuế triển khai nhằm cập nhật chính xác dữ liệu người nộp thuế, loại bỏ các doanh nghiệp "treo", tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn.

Ngày 3/7, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và công an cấp xã phối hợp với cơ quan thuế triển khai chiến dịch theo Quyết định số 595 của Cục Thuế.

Cục Thuế cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, niêm yết thư ngỏ và tài liệu hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tham mưu UBND địa phương chỉ đạo Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh, công an và chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế. Việc tham mưu và báo cáo kết quả phải hoàn thành chậm nhất ngày 14/7.

Đặc biệt, đối với 291.962 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, cơ quan thuế cần thông báo để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hoàn thành thủ tục giải thể trước ngày 15/7. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ xác nhận để cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và đang nợ thuế, Cục Thuế yêu cầu phân loại để xử lý theo từng trường hợp.

Cụ thể, nếu doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh từ một năm trở lên nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/7.

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo Điều 73 Nghị định 252/2026, cơ quan thuế sẽ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 17/7. Sau khi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Bên cạnh việc xử lý hồ sơ, Cục Thuế cũng yêu cầu các địa phương công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế và doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Danh sách sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, niêm yết tại trụ sở và công khai bằng các hình thức phù hợp khác theo quy định. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 17/7.