Cục Thuế có chỉ đạo mới với hành vi lập 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Cục Thuế đề nghị các đơn vị quản lý, tư vấn thuế tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ kế toán trở lên nhằm che giấu doanh thu, gian lận.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa gửi thư ngỏ tới các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đại lý thuế cùng các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, đề nghị phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế và kế toán, đồng thời phòng ngừa hành vi lập từ hai hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.

Theo Cục Thuế, trong quá trình quản lý, cơ quan này vẫn ghi nhận tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời nhiều hệ thống sổ kế toán, tài chính để che giấu doanh thu và làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về kế toán và thuế, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Để ngăn chặn tình trạng này, Cục Thuế đề nghị các đơn vị tăng cường truyền thông, phổ biến quy định pháp luật, làm rõ ranh giới giữa hoạt động quản trị nội bộ hợp pháp với hành vi vi phạm như lập nhiều hệ thống sổ kế toán, tài chính hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không thống nhất trong cùng một kỳ kế toán.

Bên cạnh đó, các đơn vị phụ trách cần cảnh báo doanh nghiệp về những rủi ro phổ biến trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí, sử dụng hóa đơn, chứng từ; hướng dẫn xây dựng quy chế quản trị và kiểm soát nội bộ nhằm phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân liên quan trong việc lập, quản lý, kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Cục Thuế cũng khuyến nghị các đơn vị tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế đúng quy định; rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn và giao dịch thanh toán; đồng thời cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý có thể phát sinh. Các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế phải tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, không tiếp tay hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi gian lận kế toán, đặc biệt là tình trạng doanh nghiệp sử dụng song song hai hệ thống sổ sách nhằm trốn thuế.

Theo ông Lê Long, việc duy trì một hệ thống sổ kế toán để theo dõi thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và một hệ thống khác để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Mục đích của hành vi này thường nhằm gian lận thuế hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính để phục vụ các mục đích như tham gia đấu thầu, vay vốn ngân hàng. Điều này phản ánh ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội còn hạn chế của một bộ phận chủ doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng đây không chỉ là nguyên nhân gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh và sự phát triển của nền kinh tế. Đáng lo ngại hơn, các hành vi này thường được thực hiện có hệ thống, tinh vi, dễ che giấu và khó phát hiện nếu không có hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên sâu hoặc nghiệp vụ điều tra của cơ quan chức năng.

Thực tế, thời gian qua đã xuất hiện nhiều vụ việc điển hình như Công ty Hoàng Long lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu hay Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai phần mềm kế toán khác nhau để quản lý hoạt động và kê khai thuế. Theo Cục Thuế, đây là dấu hiệu cho thấy quy mô và mức độ vi phạm đang có xu hướng gia tăng.

Hiện cơ quan thuế các địa phương cũng đã có tuyên truyền, thông báo tới doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nhấn mạnh việc lập từ hai hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy theo mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và kế toán, bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn thuế và các vi phạm nghiêm trọng khác.

Vì thế, khuyến cáo người nộp thuế sử dụng phần mềm kế toán đúng mục đích, bảo đảm dữ liệu có thể đối chiếu giữa hóa đơn, chứng từ và giao dịch thanh toán; đồng thời tăng cường lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra khi cần thiết.