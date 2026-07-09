Bộ Tài chính xử lý hơn 1,1 triệu doanh nghiệp 'zombie'

Bộ Tài chính triển khai "dọn dẹp" hơn 1,1 triệu doanh nghiệp "zombie", đồng thời đề xuất cho phép cơ quan thuế mở thủ tục phá sản với các đơn vị "mất tích" quá 3 năm.

Bộ Tài chính cho biết cả nước có khoảng 1,1 triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Bộ Tài chính cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý lượng hồ sơ tồn đọng từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế - còn gọi là doanh nghiệp "zombie".

Cơ quan quản lý cho biết lũy kế hiện có khoảng 1,1 triệu trường hợp người nộp thuế ngừng, nghỉ hoạt động. Nhóm này bao gồm các doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, hoặc những trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng chưa hoàn tất thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sự tồn tại của các doanh nghiệp "zombie" xuất phát từ các nguyên nhân như nhiều hồ sơ bị tồn đọng nhiều năm, thiếu nguồn lực xử lý, bản thân doanh nghiệp không còn hồ sơ, thay đổi người đại diện hoặc không thể liên hệ. Đáng chú ý, một số trường hợp còn liên quan đến việc bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, khiến quá trình xác minh phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Bộ Tài chính nhìn nhận nếu không rà soát và xử lý đồng bộ, lượng hồ sơ này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu quản lý thuế, gây khó khăn cho các doanh nghiệp có nhu cầu giải thể hoặc khôi phục hoạt động.

Để khắc phục, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 108/2025 theo hướng quản lý dựa trên dữ liệu, áp dụng quản lý rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo đó, cơ quan thuế chỉ kiểm tra tại trụ sở đối với các trường hợp có rủi ro cao trước khi xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật, Bộ Tài chính đề xuất cho phép cơ quan thuế mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 3 năm hoặc bị cưỡng chế thuế trên 3 năm nhưng vẫn không xử lý được nợ thuế.

Song song với việc hoàn thiện chính sách, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Cục Thuế triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý 3 nhóm đối tượng gồm doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp đã rời thị trường nhưng chưa hoàn tất thủ tục; và các trường hợp bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, chiến dịch sẽ giúp chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, đẩy nhanh giải quyết hồ sơ tồn đọng, đồng thời kiểm soát chặt các hồ sơ phát sinh mới.

Thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xác minh thông tin định danh, xử lý hành vi lợi dụng pháp nhân, mã số thuế và hóa đơn để trốn thuế, mua bán hóa đơn hoặc trục lợi ngân sách, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường theo đúng quy định.