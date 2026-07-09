Điểm tên 3 công ty 'trùm' trong tâm điểm điều tra hợp đồng kỳ nghỉ

Holidays Việt Nam, Ravi và Crystal Bay là ba doanh nghiệp nổi bật trong nhóm 27 công ty bị cơ quan điều tra xác định liên quan các vụ án lừa đảo dưới hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ".

Công an Hà Nội làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" hồi tháng 6. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án liên quan "hợp đồng kỳ nghỉ" với 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố thêm 2 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án khoảng 2.600 tỷ đồng . Trong số 27 doanh nghiệp liên quan, 3 cái tên được xem là nổi bật trong lĩnh vực "hợp đồng kỳ nghỉ" gồm: Công ty TNHH Holidays Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi và Công ty cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay.

Holidays Việt Nam

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Nguyễn Danh Thành, Giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam, giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng của doanh nghiệp tại TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định công ty hoạt động bài bản, tổ chức chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn đến ký hợp đồng. Sau khi khách hàng tham gia các gói dịch vụ, những người liên quan tiếp tục sử dụng thủ đoạn gian dối, ép buộc họ đầu tư thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Doanh nghiệp đã ký gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng . Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản và dừng giao dịch đối với khối tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng .

Nguyễn Danh Thành, Giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam, bị bắt giữ ngày 7/7. Ảnh: Công an TP.HCM.

Từ cuối tháng 6, Holidays Việt Nam thông báo tạm ngừng phục vụ khách hàng để phục vụ công tác điều tra. Doanh nghiệp cũng hủy các yêu cầu nghỉ dưỡng đã được xác nhận do tài khoản thanh toán bị cơ quan điều tra phong tỏa.

Công ty này được thành lập vào năm 2021, thời điểm ngành du lịch chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19. Đơn vị giới thiệu mô hình thẻ du lịch thông minh nhằm tối ưu chi phí và đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Holidays Việt Nam đặt cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM, phát hành nhiều gói thẻ nghỉ dưỡng với thời hạn và mức phí khác nhau, đồng thời cung cấp các dịch vụ vé máy bay, visa và lưu trú tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Các gói nghỉ dưỡng cũng được quảng bá có thể chuyển nhượng hoặc tặng người thân sử dụng.

Năm 2024, doanh nghiệp từng bị cơ quan quản lý xử phạt 105 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Thời điểm đó, nhiều khách hàng phản ánh bị tư vấn sai lệch về quyền lợi, chất lượng dịch vụ và các đối tác của doanh nghiệp liên quan mô hình sở hữu kỳ nghỉ.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh, tư vấn viên Công ty Holidays Việt Nam, bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: VTV.

Ravi

Hồi tháng 6, Trần Đạo Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi, khai nhận khi nhân viên tư vấn cho khách hàng, họ biết khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Một phần nhân viên tin vào thông tin do công ty cung cấp, phần khác được hưởng lợi trực tiếp nên có động lực thực hiện các hoạt động tư vấn lừa đảo.

Trước khi bị khởi tố, Tú từng đăng bài trên mạng xã hội phản hồi những thông tin bất lợi liên quan doanh nghiệp. Người này giới thiệu là chủ Ravi cùng hai dự án tại Hòa Bình và Mũi Né.

Đối tượng giải thích mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã thành công ở nhiều quốc gia song còn những điểm chưa phù hợp với thói quen nghỉ dưỡng và khả năng tài chính của người Việt.

Trần Đạo Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi, bị Công an TP. Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ngày 17/6. Ảnh: VTV.

Theo Tú, Ravi được xây dựng với một số điều chỉnh như "mức phí duy trì cố định, thấp hơn, hỗ trợ khai thác tuần nghỉ và phát triển đơn vị vận hành riêng nhằm phục vụ khách hàng trong tương lai".

Về những tranh cãi liên quan hợp đồng kỳ nghỉ, đối tượng khẳng định bản thân là người đưa ra mọi quyết định và chịu trách nhiệm, nhân viên chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động thu mua, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, Tú cho biết Ravi không có chính sách gọi điện mời chào hoặc tư vấn khách hàng mua bán với giá cao. Theo người này, doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc gọi mạo danh thương hiệu để lừa đảo và từng nhiều lần phát cảnh báo.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi. Ảnh: Công an cung cấp.

Crystal Bay

Sau khi bị VTV phản ánh lừa đảo theo mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ" và 9 nhân viên bị khởi tố, Công ty cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay đã 3 lần lên tiếng, khẳng định "hoạt động đúng pháp luật".

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2021, là thành viên của Tập đoàn Crystal Bay, đơn vị sở hữu gần 92% vốn điều lệ. Công ty giới thiệu chuyên phát hành các sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến trong nước.

Trước thời điểm dừng bán thẻ từ ngày 1/6/2025, công ty đã bán 4.558 thẻ du lịch. Sau đó phát sinh thêm 33 thẻ khách hàng đã đặt cọc trước, nâng tổng số lên 4.591 thẻ, tương đương khoảng 80% kế hoạch phát hành. Từ năm 2021 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 51.000 đêm nghỉ cho hơn 11.000 lượt khách sở hữu thẻ.

Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay, một trong những người bị khởi tố hồi tháng 6. Ảnh: VTV.

Crystal Bay cho biết việc dừng bán thẻ nhằm kiểm soát quy mô phát hành, tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng hiện hữu, rà soát quyền lợi, củng cố công tác chăm sóc khách hàng và hạn chế rủi ro trên thị trường thứ cấp.

Doanh nghiệp khẳng định "vẫn tiếp nhận và thực hiện các quyền lợi nghỉ dưỡng hợp pháp của khách hàng" theo chính sách sản phẩm, đồng thời duy trì hoạt động của trung tâm chăm sóc khách hàng.

Liên quan 9 nhân viên bị khởi tố, Crystal Bay cho biết họ đều là nhân sự cũ, đã nghỉ việc trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025.

Doanh nghiệp cũng thông tin Phó giám đốc phụ trách Hành chính - truyền thông nội bộ đã được về nhà sau hơn hai tuần phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, "không bị tạm giữ, cũng không bị khởi tố".