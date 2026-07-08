Chơi gì nếu chỉ có 12 giờ ở Thượng Hải?

Không cần đi thật nhiều nơi, du khách có thể chọn dừng ở những điểm đến tiêu biểu nhất để hiểu về ẩm thực, kiến trúc và nhịp sống của Thượng Hải.

Du khách dâng lễ tại ngôi đền gần Dự Viên. Ảnh: Raul Ariano.

Lần đầu nối chuyến ở Thượng Hải (Trung Quốc), tôi cũng nghĩ sẽ dành vài tiếng trong phòng chờ, uống cà phê rồi lên máy bay như mọi lần. Nhưng sân bay quốc tế Phố Đông hiện đại và kết nối khá thuận tiện với trung tâm thành phố khiến ý định đó nhanh chóng thay đổi.

Chỉ cần khoảng nửa ngày và đủ điều kiện nhập cảnh quá cảnh của Trung Quốc, hành khách đã có thể rời sân bay để khám phá một trong những đô thị sôi động nhất châu Á.

Một bữa ăn kể câu chuyện về Trung Quốc

Mỗi món ăn ở Taste of China được bày trí và kể câu chuyện riêng.

Điểm dừng đầu tiên của tôi là Taste of China, chương trình trải nghiệm ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Thay vì phục vụ lần lượt từng món như một nhà hàng thông thường, mỗi món ăn ở đây lại gắn với một vùng đất và một câu chuyện văn hóa.

Trong gần hai tiếng, thực khách đi qua nhiều "chặng" của Trung Quốc, từ vùng Giang Nam thanh nhã với trà và các món vị thanh nhẹ, đến Tứ Xuyên nổi tiếng với vị cay hay miền Bắc với những món ăn đậm đà hơn. Hình ảnh trình chiếu, âm nhạc và các tiết mục múa, hí khúc khiến bữa ăn giống một vở diễn hơn là một bữa trưa.

Nếu lần đầu đến Trung Quốc và chưa biết nên bắt đầu khám phá văn hóa ẩm thực từ đâu, đây là một cách khá thú vị để có cái nhìn tổng quan chỉ trong một bữa trưa.

Góc Thượng Hải của hơn 450 năm trước

Rời khu vực hiện đại, xe đưa đoàn đến Dự Viên - khu vườn cổ được xây dựng từ thời nhà Minh, cách đây hơn bốn thế kỷ.

Điều khiến tôi thích nhất không phải những hồ cá hay hòn non bộ, mà là cách người xưa tạo nên không gian. Trong kiến trúc vườn truyền thống Trung Hoa có khái niệm "mượn cảnh" - không để người xem nhìn thấy toàn bộ khu vườn trong một lần. Mỗi cánh cửa, hành lang hay ô cửa sổ đều mở ra một góc nhìn khác, khiến người ta luôn tò mò bước tiếp.

Dự Viên khiến tôi say mê khám phá những khung cảnh cổ kính, mang hơi thở Thượng Hải xưa.

Dự Viên lúc nào cũng đông khách, đặc biệt vào cuối tuần. Nhưng chỉ cần rẽ khỏi tuyến đường chính vài chục mét, khu phố cổ xung quanh lại mang nhịp sống chậm hơn. Những cửa hàng bán trà, quạt giấy, bánh truyền thống hay các cụ già ngồi chơi cờ khiến nơi này vẫn giữ được phần nào hơi thở của Thượng Hải xưa, giữa một thành phố có hơn 25 triệu dân.

Nơi Thượng Hải kể câu chuyện về một thế kỷ biến đổi

Điểm đến tiếp theo là The Bund - bến cảng cũ bên sông Hoàng Phố.

Ít ai biết rằng khu vực này từng là tô giới của Anh, Pháp và nhiều nước phương Tây từ cuối thế kỷ XIX. Chính vì vậy, chỉ trên một đoạn đường dài hơn một kilomet đã xuất hiện hàng chục công trình mang phong cách Gothic, Baroque, Tân cổ điển... khác hẳn phần còn lại của Trung Quốc.

Khung cảnh bến cảng cũ bên sông Hoàng Phố.

Đứng từ The Bund nhìn sang bờ đông, nơi những tòa tháp kính của Lục Gia Chủy vươn lên san sát, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy hai lát cắt thời gian trong cùng một khung hình. Một bên là Thượng Hải của hơn 100 năm trước, một bên là trung tâm tài chính lớn nhất Trung Quốc hôm nay.

Nếu có thời gian, hãy đi bộ thêm vài trăm mét dọc bờ sông thay vì đứng ở điểm đông khách nhất. Góc nhìn thoáng hơn và cũng dễ cảm nhận nhịp sống của thành phố hơn.

Một bát mì cua lông để kết thúc hành trình

Đã nghe nhiều về mỳ cua lông nên tôi tự nhủ đây là món “must try” trong hành trình ngắn này.

Mùa cua chỉ kéo dài vài tháng trong năm, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, nhưng mì cua lông thì gần như có quanh năm. Gạch cua và thịt cua được chế biến thành nước sốt sánh, phủ lên sợi mì nóng hổi. Điều làm nên sức hấp dẫn là vị ngọt rất nhẹ của thịt cua, hòa với phần gạch béo nhưng không ngấy.

Ăn xong bát mì cũng là lúc tôi quay trở lại sân bay Phố Đông. Chỉ 12 tiếng không đủ để hiểu hết Thượng Hải, nhưng đủ để nhận ra vì sao thành phố này luôn nằm trong danh sách những điểm đến được yêu thích nhất Trung Quốc. Nơi đây không chỉ có những tòa nhà chọc trời hay khu mua sắm sầm uất, mà còn gìn giữ khá nhiều lớp văn hóa, lịch sử và nếp sống cũ ngay giữa một đô thị hiện đại.

Món mì cua lông là "đặc sản" nhất định phải thử khi đến Thượng Hải.

Các mẹo giúp chuyến đi Thượng Hải ngắn ngày trọn vẹn:

Chuẩn bị Internet và ứng dụng cần thiết. Đăng ký eSIM hoặc SIM có dữ liệu di động trước chuyến đi để dễ dàng tra cứu bản đồ, dịch thuật và gọi xe. Nếu dự định mua sắm hay ăn uống, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn các phương thức thanh toán điện tử phổ biến, bởi nhiều cửa hàng tại Trung Quốc đã chuyển sang thanh toán không tiền mặt.

Đặt trước những trải nghiệm nổi tiếng. Các nhà hàng, show ẩm thực hay điểm tham quan hút khách như Taste of China thường kín chỗ vào cuối tuần và mùa cao điểm. Đặt trước sẽ giúp bạn chủ động thời gian và tránh phải xếp hàng.

Đừng lên lịch quá sát. Dù hệ thống giao thông ở Thượng Hải rất thuận tiện, bạn vẫn nên chừa ít nhất 60-90 phút dự phòng trước khi cần có mặt tại sân bay hoặc ga tàu. Điều này giúp hành trình thoải mái hơn nếu phát sinh ùn tắc hoặc thời gian làm thủ tục kéo dài.

Muốn khám phá mà không cần tự lên kế hoạch?

Nếu chỉ có vài tiếng và không muốn băn khoăn về cung đường hay phương tiện di chuyển, du khách có thể tham khảo Shanghai Express - chương trình city tour miễn phí do Trip.com phối hợp triển khai dành cho hành khách quốc tế có thời gian lưu lại Thượng Hải từ 8 tiếng trở lên và đáp ứng điều kiện nhập cảnh quá cảnh của Trung Quốc.

Tour kéo dài khoảng 5-6 tiếng, có xe đưa đón từ sân bay Phố Đông, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, vé tham quan một số điểm, eSIM và bảo hiểm, trong khi chi phí ăn uống do du khách tự chi trả.