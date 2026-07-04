Công ty 'hợp đồng kỳ nghỉ': 9 nhân viên bị bắt đã nghỉ việc từ trước

Sau khi 9 nhân sự bị khởi tố trong vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", Crystal Bay cho biết những người này "đều đã nghỉ việc từ cuối năm 2024 đến tháng 5/2025".

Đối tượng Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay. Ảnh: VTV.

Giữa tháng 6, Công an Hà Nội khởi tố 9 nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Thẻ Du lịch Crystal Bay (CBC) thuộc Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) - một trong những doanh nghiệp đầu tiên triển khai mô hình hợp đồng kỳ nghỉ tại Việt Nam và cũng thuộc nhóm có quy mô lớn trên thị trường.

CBC được thành lập năm 2021, là thành viên của tập đoàn Crystal Bay, đơn vị nắm gần 92% vốn điều lệ. Doanh nghiệp được giới thiệu là đơn vị chuyên phát hành các sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến du lịch trong nước.

Trong số những người bị khởi tố, Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của CBC, khai đã vì hoa hồng nên bất chấp tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia chương trình. Theo Tuyển, nhiều khách hàng sau khi ký hợp đồng tiếp tục đóng thêm tiền với hy vọng được sử dụng hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ, từ đó rơi vào "vòng xoáy cạm bẫy".

Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí ngày 3/7, tập đoàn Crystal Bay cho biết 9 người bị khởi tố đều là nhân sự cũ, đã nghỉ việc trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025.

CBG tiếp tục khẳng định thẻ du lịch "được hình thành trên cơ sở tài sản nghỉ dưỡng thực tế". Theo doanh nghiệp, mục tiêu phát hành thẻ là tạo điều kiện để khách hàng sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng với chi phí hợp lý, không ảnh hưởng đến mặt bằng giá dành cho khách quốc tế.

Công an Hà Nội làm việc với các nghi phạm trong đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

Doanh nghiệp cho biết từ năm 2021 đến tháng 6/2026 đã phục vụ hơn 51.000 đêm nghỉ cho hơn 11.000 lượt khách hàng sở hữu thẻ du lịch. Đến nay, CBG đã ký hợp đồng liên kết với hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Đơn vị đã dừng bán thẻ từ ngày 1/6/2025.

CBG khẳng định sẽ rà soát dữ liệu khách hàng, hợp đồng và quyền lợi sử dụng; phối hợp với cơ quan chức năng, ngân hàng, đối tác và các bên liên quan để cung cấp hồ sơ, số liệu, làm rõ bản chất sản phẩm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa 4/7, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cơ quan điều tra bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án nêu trên khoảng 2.600 tỷ đồng .

Các nghi phạm lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, y tế. Thủ đoạn chủ yếu là dùng những ưu đãi như miễn phí quà tặng, lãi suất cao để đánh trúng tâm lý các bị hại. Chúng yêu cầu khách hàng phải thanh toán hoặc đầu tư trước với kỳ vọng sẽ nhận được lợi nhuận hoặc các quyền lợi trong tương lai.

Nhưng thực tế, nạn nhân sẽ không bao giờ nhận lại được các khoản tiền đã đóng. Khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, nghi phạm lừa đảo liên tục viện dẫn nhiều lý do, kéo dài thủ tục, thậm chí tiếp tục đưa ra các lời hứa hẹn hoặc yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.