Công ty 'hợp đồng kỳ nghỉ' 3 lần lên tiếng sau khi 9 nhân viên bị bắt

Sau khi VTV phản ánh mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ" và 9 nhân viên bị khởi tố, Crystal Bay ba lần lên tiếng, khẳng định hoạt động đúng pháp luật và dừng bán thẻ từ tháng 6/2025.

Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay, một trong những người bị khởi tố. Ảnh: VTV.

Ngày 10/6, sau khi chương trình điều tra của VTV phản ánh mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ", tập đoàn Crystal Bay lần đầu lên tiếng, khẳng định mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hơn 10 ngày sau, khi Công an Hà Nội khởi tố 9 nhân viên của Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (CBC) trực thuộc tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục phát thông báo, cho biết đã dừng phát hành và bán mới thẻ du lịch từ tháng 6/2025. Đầu tháng 7, Crystal Bay lần thứ ba lên tiếng, cho biết 9 người bị khởi tố đều là nhân sự cũ đã nghỉ việc trước đó.

Theo Công an Hà Nội, Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay là một trong 27 doanh nghiệp được xác định có liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ". Cơ quan điều tra nhận định đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên triển khai mô hình này tại Việt Nam và thuộc nhóm có quy mô lớn trên thị trường.

Cam Ranh Riviera - khu nghỉ dưỡng được giới thiệu nằm trong hệ sinh thái của Crystal Bay Card. Ảnh: CBG.

Đã bán 4.591 thẻ du lịch

Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay được thành lập năm 2021, là thành viên của tập đoàn Crystal Bay, đơn vị sở hữu gần 92% vốn điều lệ. Doanh nghiệp được giới thiệu "chuyên phát hành các sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến trong nước".

Theo số liệu do doanh nghiệp công bố, trước thời điểm dừng bán thẻ từ ngày 1/6/2025, công ty đã bán 4.558 thẻ du lịch. Sau đó phát sinh thêm 33 thẻ đã được khách hàng đặt cọc trước, nâng tổng số thẻ đã bán lên 4.591, tương đương khoảng 80% kế hoạch phát hành.

Sau khi trừ các chi phí vận hành, bán hàng, tiếp thị, nhân sự, hoa hồng và các khoản chi phục vụ sản phẩm, doanh thu còn lại của tập đoàn là 368 tỷ đồng .

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Giải thích về việc dừng bán thẻ, Crystal Bay cho biết quyết định này nhằm kiểm soát quy mô phát hành, tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng đã mua thẻ, rà soát quyền lợi, củng cố công tác chăm sóc khách hàng và hạn chế các rủi ro phát sinh trên thị trường thứ cấp.

Doanh nghiệp khẳng định "vẫn tiếp nhận và thực hiện các quyền lợi nghỉ dưỡng hợp pháp của khách hàng" theo chính sách sản phẩm, cũng như duy trì hoạt động của trung tâm chăm sóc khách hàng.

9 nhân viên bị khởi tố

Giữa tháng 6, Công an Hà Nội khởi tố 9 nhân viên thuộc Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay.

Trong số này, Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của công ty, khai đã vì tiền hoa hồng nên bất chấp tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia chương trình. Theo lời khai, nhiều khách hàng sau khi ký hợp đồng tiếp tục đóng thêm tiền với hy vọng được sử dụng hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ, từ đó rơi vào "vòng xoáy cạm bẫy".

Công an Hà Nội làm việc với các nghi phạm trong đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

Phản hồi sau vụ việc, Crystal Bay cho biết cả 9 người bị khởi tố đều là nhân sự cũ, đã nghỉ việc trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025.

Doanh nghiệp cũng cho biết Phó giám đốc phụ trách Hành chính - truyền thông nội bộ của công ty đã được về nhà sau hơn hai tuần phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Theo đơn vị, người này "không bị tạm giữ và cũng không bị khởi tố".

"Chúng tôi không có chủ trương gian dối, không tổ chức phát hành sản phẩm nhằm lừa đảo khách hàng, không biến sản phẩm nghỉ dưỡng thành sản phẩm tài chính để huy động vốn trái pháp luật hoặc đầu cơ sinh lời", doanh nghiệp nêu trong thông báo.

Thẻ du lịch hoạt động ra sao?

Theo Crystal Bay, sau đại dịch Covid-19, khi nguồn khách quốc tế sụt giảm, doanh nghiệp triển khai các gói nghỉ dưỡng ngắn ngày cho khách nội địa, sau đó phát triển sản phẩm thẻ du lịch. Doanh nghiệp khẳng định "thẻ du lịch được thiết kế nhằm khai thác công suất phòng nghỉ còn trống của các khu nghỉ dưỡng, không phải sản phẩm tài chính hay công cụ đầu cơ".

Khách hàng mua thẻ có thời hạn 10, 15, 20, 25 hoặc 35 năm và được sử dụng một tuần nghỉ dưỡng mỗi năm theo chính sách sản phẩm. Giá thẻ phụ thuộc vào thời hạn sử dụng, quyền lợi và chính sách bán hàng ở từng thời điểm.

Ban đầu, sản phẩm gắn với khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera. Sau đó, tập đoàn đã ký hợp đồng liên kết với hơn 100 khách sạn và khu nghỉ dưỡng để mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Khi sử dụng kỳ nghỉ tại các cơ sở liên kết, giá trị kỳ nghỉ sẽ được khấu trừ theo chính sách sản phẩm.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 51.000 đêm nghỉ cho hơn 11.000 lượt khách hàng sở hữu thẻ du lịch.

Nhiều người lớn tuổi vướng vào "cạm bẫy" về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" hay "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: VTV Đặc biệt.

Do không phải khách hàng nào cũng sử dụng kỳ nghỉ hàng năm nên công ty có chính sách hỗ trợ mua lại những kỳ nghỉ không sử dụng để bán cho khách khác. Tuy nhiên, tập đoàn nhấn mạnh "không có chính sách mua lại toàn bộ thẻ du lịch đã phát hành".

Doanh nghiệp cho rằng một số tổ chức, cá nhân bên ngoài quảng bá hoặc hứa hẹn mua lại thẻ, biến sản phẩm nghỉ dưỡng thành sản phẩm đầu tư hoặc công cụ đầu cơ nhằm thu hút khách hàng không phản ánh đúng bản chất sản phẩm và không phải chính sách chính thức của tập đoàn.

"Chúng tôi sẽ rà soát dữ liệu khách hàng, hợp đồng và quyền lợi sử dụng; phối hợp cơ quan chức năng, ngân hàng, đối tác và các bên liên quan để cung cấp hồ sơ, số liệu, làm rõ bản chất sản phẩm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng", đơn vị khẳng định.