Công ty bán thẻ kỳ nghỉ của đại gia Nguyễn Đức Chi ra thông báo mới

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) vừa có cập nhật thông tin quan trọng xoay quanh lùm xùm về Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay, cũng như các hợp đồng kỳ nghỉ.

Selec tum Noa Cam Ranh, một điểm đến được giới thiệu nằm trong hệ sinh thái của Crystal Bay Card. Ảnh: CBG.

Trong thông báo mới nhất, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) của đại gia Nguyễn Đức Chi cho biết từ năm 2021 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 51.000 đêm nghỉ cho hơn 11.000 lượt khách hàng sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay. Tổng chi phí thực hiện để phục vụ khách hàng nghỉ dưỡng là hơn 84 tỷ đồng . Tổng giá trị kỳ nghỉ nhàn rỗi đã mua lại là hơn 19 tỷ đồng .

Đã bán 4.591 thẻ kỳ nghỉ

Cũng trong thông báo mới, doanh nghiệp nói rõ hơn về mối quan hệ với Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay tại Hà Nội (CBC) và ông Nguyễn Đức Chi. Theo đó, Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay được thành lập vào năm 2021 với mục đích tiếp thị, phân phối sản phẩm thẻ du lịch.

Ban đầu, Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay là Công ty TNHH, sau đó được chuyển đổi thành CTCP với sự tham gia góp vốn của một số nhân sự chủ chốt và nhân sự nòng cốt trong hoạt động phân phối. Trong đó, Tập đoàn Crystal Bay nắm giữ tỷ lệ chi phối tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Chi là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT và là người có vai trò định hướng chiến lược. Tại Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay, ông Nguyễn Đức Chi có vai trò đại diện phần vốn/chủ sở hữu hoặc Chủ tịch HĐQT, nhưng không phải là người đại diện theo pháp luật và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động bán hàng hàng ngày.

Theo số liệu kế toán tổng hợp, Tập đoàn Crystal Bay đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ hơn 1.100 tỷ đồng . Trong quá trình thực hiện, Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay đã xuất hóa đơn điều chỉnh/trả lại cho tập đoàn mẹ khoảng 301 tỷ đồng với giá trị thẻ du lịch thanh lý của khách hàng sau giao dịch đặt cọc và số lượng thẻ không bán hết. Như vậy, tổng doanh thu thực tế còn lại khoảng 800 tỷ đồng , tương đương 80% kế hoạch ban đầu.

Tính đến thời điểm Tập đoàn Crystal Bay quyết định dừng bán thẻ từ ngày 1/6/2025, Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay đã bán được 4.558 thẻ du lịch. Sau thời điểm dừng bán, tập đoàn phát sinh thêm 33 thẻ đã nhận đặt cọc của khách hàng từ trước đó. Tổng số thẻ đã bán là 4.591 thẻ, chiếm khoảng 80% kế hoạch phát hành ban đầu.

Tổng doanh thu còn lại của Tập đoàn Crystal Bay sau khi chi trả các chi phí liên quan cho hệ thống (gồm chi phí vận hành, chi phí bán hàng, tiếp thị, nhân sự, hoa hồng và các chi phí phục vụ sản phẩm) là 368 tỷ đồng . Trong đó, Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay còn công nợ phải trả cho tập đoàn hơn 27 tỷ đồng .

Về lý do dừng bán thẻ kỳ nghỉ, tập đoàn này giải thích nhằm kiểm soát lại quy mô phát hành, tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng đã mua thẻ, rà soát quyền lợi, củng cố công tác chăm sóc khách hàng và hạn chế các rủi ro phát sinh trên thị trường thứ cấp.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định vẫn tiếp nhận và phục vụ các quyền lợi nghỉ dưỡng hợp pháp của khách hàng sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay theo chính sách sản phẩm và điều kiện sử dụng thẻ. Công ty vẫn tiếp nhận thông của khách hàng qua Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Tập đoàn Crystal Bay khẳng định thẻ du lịch Crystal Bay không phải sản phẩm tài chính để huy động vốn trái pháp luật hoặc đầu cơ sinh lời. Ảnh: CBG.

Không phải sản phẩm tài chính hay công cụ đầu cơ

Liên quan đến một số thông tin được phản ánh trên truyền thông, Tập đoàn Crystal Bay cho biết đến ngày 1/7, bà Phan Hoàng Phong Thu, Phó giám đốc phụ trách Hành chính - truyền thông nội bộ của Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay, đã được về nhà sau khoảng hơn 2 tuần tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Tập đoàn được biết bà Phong Thu không có lệnh tạm giữ từ cơ quan chức năng và không bị khởi tố. Ngoài ra, 8 nhân sự được một số phương tiện truyền thông gọi là nhân viên của Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay thực chất là các nhân viên cũ, đã nghỉ việc trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025.

"Tập đoàn Crystal Bay, Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay và cá nhân ông Nguyễn Đức Chi không có chủ trương gian dối, không tổ chức phát hành sản phẩm nhằm lừa đảo khách hàng, không biến sản phẩm nghỉ dưỡng thành sản phẩm tài chính để huy động vốn trái pháp luật hoặc đầu cơ sinh lời", tập đoàn này đồng thời khẳng định.

Theo Tập đoàn Crystal Bay, trong giai đoạn 2015-2020, khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera được khai thác chủ yếu cho khách quốc tế với công suất trung bình khoảng 70%. Phần công suất còn lại là công suất nhàn rỗi.

Sau khi dịch Covid-19 xảy ra, nguồn khách quốc tế bị gián đoạn, hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn vì thế doanh nghiệp đã triển khai các gói nghỉ dưỡng ngắn ngày đối với khách du lịch trong nước rồi xây dựng sản phẩm thẻ du lịch Crystal Bay để cung cấp tới khách hàng.

“Thẻ du lịch Crystal Bay không được phát hành với mục đích tạo ra một sản phẩm tài chính hay công cụ đầu cơ mua đi bán lại kiếm lời. Sản phẩm được thiết kế để khai thác một phần công suất nhàn rỗi của khu nghỉ dưỡng”, doanh nghiệp này cho biết.

Khách hàng mua thẻ du lịch Crystal Bay để sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong thời hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm hoặc 35 năm, mỗi năm có quyền sử dụng một tuần nghỉ theo chính sách sản phẩm. Giá thẻ phụ thuộc vào thời hạn thẻ, loại quyền lợi và chính sách áp dụng tại từng thời điểm.

Ban đầu, sản phẩm thẻ du lịch này gắn với khu nghỉ gốc là Cam Ranh Riviera nhưng sau đó doanh nghiệp đã ký hợp đồng liên kết với hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng để bổ sung lựa chọn. Khi khách hàng sử dụng kỳ nghỉ tại khách sạn liên kết, giá trị kỳ nghỉ được khấu trừ vào quyền nghỉ gốc theo chính sách sản phẩm.

Tập đoàn Crystal Bay cho biết không phải năm nào khách hàng cũng có nhu cầu sử dụng kỳ nghỉ. Vì vậy, đối với khách hàng có kỳ nghỉ nhàn rỗi trong từng năm và không có nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp này có chính sách hỗ trợ mua lại kỳ nghỉ nhàn rỗi hàng năm để bán lại cho khách hàng khác nhưng nhấn mạnh việc không có chính sách mua lại toàn bộ thẻ du lịch đã phát hành.

“Vì vậy, việc một số tổ chức, cá nhân bên ngoài thị trường quảng bá, tư vấn hoặc hứa hẹn mua lại thẻ, biến sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng thành sản phẩm tài chính, sản phẩm đầu tư hoặc công cụ đầu cơ để lôi kéo khách hàng mua bán, không phản ánh đúng bản chất sản phẩm và không phải là chính sách chính thức của tập đoàn”, Tập đoàn Crystal Bay thông báo và khuyến nghị người mua thận trọng.