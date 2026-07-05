Từ 15/8, có thể vay online hơn 100 triệu đồng

Từ 15/8, NHNN sẽ bãi bỏ giới hạn dư nợ 100 triệu đồng đối với giao dịch cho vay bằng phương tiện điện tử, đồng thời nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng.

Từ 15/8, khách hàng có thể vay online trên 100 triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo quy định hiện hành, đối với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống đã được nhận biết và xác minh thông tin không được vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết nhiều tổ chức tín dụng đã kiến nghị nâng hoặc bỏ giới hạn này, để các đơn vị chủ động xác định hạn mức phù hợp với khẩu vị rủi ro, năng lực công nghệ và tự chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh.

Tiếp thu các ý kiến, tại Thông tư 29/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016, NHNN đã bổ sung quy định đối với các khoản cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng được tự quy định giới hạn dư nợ cho vay đối với từng khách hàng, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8.

Như vậy, kể từ ngày 15/8, người vay vốn qua kênh điện tử sẽ không còn bị giới hạn ở mức dư nợ 100 triệu đồng như trước.

Theo đánh giá của NHNN, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt cùng giá hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng, nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt mức 100 triệu đồng. Vì vậy, giới hạn này không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghệ tài chính (Fintech).

NHNN cũng cho rằng việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Việc nâng hạn mức khoản vay không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng hợp pháp nhanh chóng, thuận tiện hơn mà còn góp phần hạn chế tín dụng đen, đồng thời giảm chi phí giao dịch và thời gian đi lại cho khách hàng.

Đáng chú ý, Thông tư 29 cũng điều chỉnh quy định khoản vay có giá trị nhỏ được xác định theo Khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và có giá trị không vượt quá 200 triệu đồng đối với quỹ tín dụng nhân dân, hoặc không vượt quá 400 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng khác. Quy định này thay thế ngưỡng 100 triệu đồng từng áp dụng trước đây tại các tổ chức tín dụng.

Việc nâng hạn mức khoản vay có giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng được đánh giá phù hợp với nhu cầu vốn thực tế hiện nay, khi quy mô các khoản vay tiêu dùng cũng như vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư, NHNN cho biết số liệu tổng hợp về hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến cuối tháng 3/2025 cho thấy dư nợ bình quân của mỗi khách hàng đạt gần 300 triệu đồng. Trong khi đó, khoản vay 200 triệu đồng chỉ chiếm khoảng 2,9% vốn điều lệ.