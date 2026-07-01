Hàng triệu người vay ngân hàng, công ty tài chính đón tin vui

Từ ngày 15/8, khoản vay có giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân) sẽ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng.

Theo quy định mới, mức cho vay giá trị nhỏ tại các ngân hàng được nâng lên gấp 4 lần. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8, với nhiều quy định mới có lợi cho người đi vay vốn tại ngân hàng và công ty tài chính.

Cụ thể, Thông tư đã sửa đổi quy định về khoản vay có mức giá trị nhỏ. Theo đó, khoản vay có giá trị nhỏ được xác định theo khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. Mức này thay thế quy định trước đây về ngưỡng 100 triệu đồng đối với các tổ chức tín dụng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) đánh giá việc điều chỉnh này phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Bởi nhiều năm qua, mặt bằng giá cả, chi phí sản xuất - kinh doanh và nhu cầu vốn của người dân đã có sự thay đổi đáng kể. Vì thế, mức trần 100 triệu đồng đối với các khoản vay nhỏ không còn phù hợp.

Theo ông Huy, một hộ kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ hoặc sản xuất thủ công có thể cần vài trăm triệu đồng để nhập hàng, đầu tư thiết bị hoặc duy trì hoạt động. Trong khi đó, nếu khoản vay ở mức vài trăm triệu đồng vẫn phải trải qua quy trình hồ sơ phức tạp tương tự các khoản vay lớn, thời gian tiếp cận vốn sẽ kéo dài, làm giảm tính linh hoạt.

"Phần lớn khoản vay ở phân khúc này có mục đích khá rõ ràng, thường phục vụ nhu cầu tiêu dùng hợp pháp hoặc bổ sung vốn lưu động cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ", ông Huy phân tích.

Một lợi ích đáng chú ý khác của chính sách này là hạn chế sự phát triển của tín dụng phi chính thức. Trong nhiều trường hợp, người dân tìm đến các nguồn vay ngoài hệ thống ngân hàng không phải vì thiếu nhu cầu vay hợp pháp, mà vì thủ tục vay vốn tại ngân hàng còn phức tạp hoặc mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, việc nâng hạn mức khoản vay nhỏ cũng mở ra dư địa đáng kể cho sự phát triển của cho vay trực tuyến (vay online). Bởi các khoản vay dưới 400 triệu thuộc nhu cầu vốn phát sinh nhanh và cần được giải ngân kịp thời. Nếu quy trình xét duyệt rườm rà, việc triển khai các mô hình cho vay online sẽ gặp trở ngại.

FinGroup đánh giá thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam vẫn có nhiều triển vọng phát triển, khi quy mô tín dụng tiêu dùng của Việt Nam mới đạt trên 10% GDP, - thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hàn Quốc với hơn 40% GDP, Hong Kong (Trung Quốc) hơn 20%...

Thực tế, nhu cầu vay tiêu dùng tại Việt Nam đang ghi nhận xu hướng tăng trưởng rõ nét. Theo báo cáo của NHNN, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng , chiếm hơn 20% tổng dư nợ nền kinh tế, cho thấy tiêu dùng đang trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng tín dụng.

Ngoài việc các khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng được nâng lên, Thông tư cũng đồng thời sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện cho vay để trả nợ khoản vay khác. Theo đó, khoản vay chưa được kéo dài thêm thời gian trả nợ gốc hoặc lãi của kỳ hạn đã thỏa thuận, đồng thời chưa vượt quá thời hạn cho vay đã cam kết ban đầu.

Một điểm mới khác là tổ chức tín dụng và khách hàng được quyền thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, đối với khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thực hiện theo nguyên tắc thu nợ gốc trước, thu lãi sau.

Đối với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, Thông tư yêu cầu tổ chức tín dụng phải quy định cụ thể giới hạn dư nợ cho vay đối với từng khách hàng trong quy định nội bộ, bảo đảm phù hợp với quy định. Đồng thời, quy định về nhận biết và xác minh thông tin khách hàng cũng được sửa đổi theo hướng thống nhất với quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán.