140 hộ dân 'chia tay' chung cư xuống cấp sau gần 50 năm sử dụng

Được hỗ trợ kinh phí di dời và thuê nhà trong 6 tháng, 140 hộ dân tại chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) chuyển đến nơi ở tạm, nhường mặt bằng cho dự án cải tạo.

Những ngày qua, không khí tại khu (phường Thành Vinh, Nghệ An) trở nên tất bật khi nhiều gia đình liên tục chuyển đồ đạc ra khỏi các căn hộ đã gắn bó hàng chục năm. Những chuyến xe ba gác, xe tải nhỏ nối nhau ra vào, đánh dấu thời điểm khu nhà tập thể gần nửa thế kỷ tuổi chính thức bước vào giai đoạn cải tạo, xây dựng mới.

Lưu luyến nơi cũ, kỳ vọng mái ấm mới

Sau nhiều năm xuống cấp, hai tòa nhà C5 và C6 đã được kiểm định ở mức nguy hiểm cấp D - cấp độ cao nhất đối với nhà chung cư. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương triển khai phương án di dời toàn bộ các hộ dân để phục vụ dự án cải tạo khu C của chung cư Quang Trung.

Chung cư Quang Trung xuống cấp sau gần 50 năm sử dụng.

Theo UBND phường Thành Vinh, có 140 hộ gia đình và cá nhân là chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp tại hai tòa C5 và C6 thuộc diện phải di dời. Để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ tái định cư, địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ chi phí di chuyển và 5 triệu đồng/hộ/tháng tiền thuê nhà trong thời gian 6 tháng.

Người dân hai tòa C5 và C6, Chung cư Quang Trung di dời đến nơi ở tạm.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện sớm, phần lớn các hộ dân đã chủ động thu dọn tài sản và chuyển đến nơi ở tạm theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết, việc di dời được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần.

Đẩy nhanh cải tạo, hoàn thiện diện mạo đô thị

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 23 chung cư cũ được xây dựng trong giai đoạn 1976-1982. Đến nay, 17 công trình đã được phá dỡ, đạt khoảng 74%, đưa Nghệ An trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ cải tạo chung cư cũ cao trên cả nước.

Người dân tất bật thu dọn tài sản, chia tay căn hộ đã gắn bó gần nửa thế kỷ trước khi chuyển đến nơi ở tạm.

Riêng khu chung cư Quang Trung vẫn còn 6 tòa nhà cũ gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2 chưa được phá dỡ. Đây đều là những công trình xây dựng từ những năm 1980 và đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Dự án cải tạo khu C chung cư Quang Trung do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 72.000 m2, gồm 8 tòa chung cư cao 22 tầng cùng hệ thống trung tâm thương mại, chợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Công tác di dời được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão và tạo mặt bằng thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ.

Đến nay, hai tòa CT1A và CT1B đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; các tòa C7, C8, C9 cũng đã được phá dỡ, bố trí tái định cư cho 149 hộ dân. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 380 hộ với gần 2.000 nhân khẩu tại các tòa C2, C3, C4, C5 và C6 cần hoàn tất việc di dời để dự án được triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Thành Vinh trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên các hộ dân và kiểm tra tiến độ công tác di dời khỏi chung cư Quang Trung.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực trung tâm.