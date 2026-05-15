Tiến độ di dời các chung cư cũ, mất an toàn ở TP.HCM

Trong 16 chung cư cũ cấp D, TP.HCM đã hoàn tất di dời 9 chung cư, còn 7 chung cư chưa di dời xong. Đến nay, chỉ 2 chung cư có dự án đầu tư.

Ngày 14/5, UBND TP.HCM đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư hư hỏng trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM có 9 chung cư cấp D đã hoàn tất di dời. Trong đó, 2 chung cư đã có dự án đầu tư, gồm chung cư 23 đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn) do Công ty CP Địa ốc Downtown làm chủ đầu tư và chung cư 119B Tân Hòa Đông (phường Phú Lâm) do UBND phường Phú Lâm làm chủ đầu tư. 7/9 chung cư cấp D còn lại chưa có dự án đầu tư xây dựng.

Với 7 chung cư chưa có dự án đầu tư xây dựng, tùy vào từng trường hợp cụ thể, UBND TP.HCM đã giao UBND cấp phường xã khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc. Lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

Ngoài ra, TP.HCM cũng có 7 chung cư cấp D chưa hoàn tất di dời, gồm chung cư Trúc Giang (phường Xóm Chiếu), chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) phường Khánh Hội, chung cư 137 Lý Thường Kiệt và chung cư 149 - 151 Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất)... UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với UBND các phường để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời.

Đối với chung cư số 11 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), UBND TP.HCM giao UBND phường Xuân Hòa chủ động làm việc với các chủ sở hữu chung cư để báo cáo, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc.

Đối với chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C) và chung cư Hoàng Diệu (lô Y) phường Khánh Hội, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với UBND phường Khánh Hội, phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời.

Theo số liệu của Sở Xây dựng, TP.HCM (cũ) hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D đã được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng đã được dỡ bỏ.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975 và các tòa nhà chung cư được xây dựng từ năm 1975 - 1994. Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng trước năm 1975.

Đối với 16 chung cư cấp D, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành công tác xây dựng mới đối với 7 chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975. Hoàn thành công tác xây dựng mới đối với 9 chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975 và các chung cư cấp D phát sinh. Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (được xây dựng trước năm 1975); hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại đối với các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.